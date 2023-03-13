Розбійничали в Харкові: лже-правоохоронцям оголосили підозри в бандитизмі

Злочинному угрупованню в Харкові, яке СБУ знешкодила минулоріч, повідомили про нові підозри за статтею – бандитизм.

Як зазначив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, в середині вересня 2022 року було затримано вісьмох людей, які під виглядом правоохоронців скоювали розбійні напади та грабували мешканців Харківщини.

“Учасники банди вчиняли збройні “нальоти” на оселі громадян та “вибивали” з них гроші й інші цінні речі. Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи”, – повідомив Абдула.

Співробітники СБУ встановили, що серед членів банди були особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, за умисне вбивство. Організатором банди був 45-річний харків’янин, який у минулому працював в міліції.

“Він непогано знався на методах ведення оперативно-розшукової діяльності та використовував ці знання, щоб запобігти викриттю його злочинів правоохоронцями. Зокрема, за його вказівкою члени банди вчиняли напади у військовій формі та з нашивками правоохоронних органів України, використовували під час спілкування рації, щоб унеможливити їх ідентифікацію та встановлення місцезнаходження, для конспірації називали один одного за позивними”, – додав речник облуправління СБУ.

За інформацією співробітників СБУ, до кожного нападу члени банди ретельно готувалися: розробляли плани, дізнаватися про матеріальне становище жертв, встановлювали за ними спостереження, щоб вивчити їх розпорядок дня і визначити сприятливий час для нападу, ознайомлювалися з місцевістю. За даними слідства, під час нападів члени угрупування використовували вогнепальну зброю, яку на початку війни видавали добровольчим підрозділам.

Наразі, чоловікам додатково повідомлено про підозру за ст. 257 ККУ (“бандитизм”). За такий злочин передбачене позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше, учасникам угрупування оголосили підозри за розбій, а окремим фігурантам ще й за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Усі восьмеро підозрюваних наразі перебувають під вартою.