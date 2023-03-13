Разбойничали в Харькове: лже-правоохранителям объявили подозрения в бандитизме

Преступной группировке в Харькове, которую СБУ обезвредила в прошлом году, сообщили о новых подозрениях по статье – бандитизм.

Как отметил пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в середине сентября 2022 года сотрудники службы задержаны восемь человек, которые под видом правоохранителей совершали разбойные нападения и грабили жителей Харьковщины.

«Участники банды совершали вооруженные «налеты» на дома граждан и «выбивали» из них деньги и другие ценные вещи. Нападающие запугивали людей оружием, применяли к ним насилие и угрозы физической расправы», — сообщил Абдула.

Сотрудники СБУ установили, что среди членов банды были лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за умышленное убийство. Организатором банды был 45-летний харьковчанин, в прошлом работавший в милиции.

«Он неплохо разбирался в методах ведения оперативно-розыскной деятельности и использовал эти знания, чтобы предотвратить разоблачение его преступлений правоохранителями. В частности, по его указанию члены банды совершали нападения в военной форме и с нашивками правоохранительных органов Украины, использовали во время общения рации, чтобы исключить их идентификацию и установление местонахождения, для конспирации называли друг друга по позывным», — добавил пресс-секретарь облуправления СБУ.

По информации сотрудников СБУ, к каждому нападению члены банды тщательно готовились: разрабатывали планы, узнавали материальное положение жертв, устанавливали за ними наблюдение, чтобы изучить их распорядок дня и определить благоприятное время для нападения. По данным следствия, во время нападений члены группировки использовали огнестрельное оружие, которое в начале войны выдавали добровольческим подразделениям.

В настоящее время мужчинам дополнительно сообщили о подозрении по ст. 257 УКУ («бандитизм»). За такое преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее участникам группировки сообщили о подозрениях за разбой. А отдельным фигурантам — еще и за незаконное завладение транспортным средством. Все восемь подозреваемых сейчас находятся под стражей.