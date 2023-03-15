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Не 150, а 53 авто: хулігана, який різав колеса на Салтівці, залишили в СІЗО

Суспільство 18:02   15.03.2023
Олена Нагорна
Не 150, а 53 авто: хулігана, який різав колеса на Салтівці, залишили в СІЗО

43-річному чоловікові, який наприкінці грудня 2022 року різав колеса автомобілів у Салтівському районі Харкова, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.

15 березня слідчі повідомили хулігану про підозру у скоєнні 53 епізодів кримінального злочину, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наприкінці січня у поліції інформували, що затримали 43-річного харків’янина, який порізав колеса понад 150 автомобілів у Салтівському районі. Хуліган переважно вночі виходив на вулицю і псував машини, припарковані біля багатоповерхівок.

31 січня Салтівський райсуд Харкова взяв чоловіка під варту. За даними «Суспільне Харків», він офіційно не працює, мав судимість і є обвинуваченим в іншій справі – за незаконне поводження зі зброєю. На суді харків’янин свою провину заперечував.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 18:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річному чоловікові, який наприкінці грудня 2022 року різав колеса автомобілів у Салтівському районі Харкова, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.".