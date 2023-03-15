Не 150, а 53 авто: хулигана, резавшего колеса на Салтовке, оставили в СИЗО

43-летнему мужчине, который в конце декабря 2022 года резал колеса автомобилей в Салтовском районе Харькова, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

15 марта следователи сообщили хулигану о подозрении в совершении 53 эпизодов уголовного преступления, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В конце января в полиции информировали, что задержали 43-летнего харьковчанина, который порезал колеса более 150 автомобилей в Салтовском районе. Хулиган преимущественно ночью выходил на улицу и портил машины, припаркованные возле многоэтажек.

31 января Салтовский райсуд Харькова взял мужчину под стражу. По данным «Суспільне Харків», мужчина официально не работает, имел судимость и является обвиняемым по другому делу — за незаконное обращение с оружием. На суде харьковчанин свою вину отрицал.