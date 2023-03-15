Live
  • Среда 15.03.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Не 150, а 53 авто: хулигана, резавшего колеса на Салтовке, оставили в СИЗО

Общество 18:02   15.03.2023
Елена Нагорная
Не 150, а 53 авто: хулигана, резавшего колеса на Салтовке, оставили в СИЗО Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

43-летнему мужчине, который в конце декабря 2022 года резал колеса автомобилей в Салтовском районе Харькова, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

15 марта следователи сообщили хулигану о подозрении в совершении 53 эпизодов уголовного преступления, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В конце января в полиции информировали, что задержали 43-летнего харьковчанина, который порезал колеса более 150 автомобилей в Салтовском районе. Хулиган преимущественно ночью выходил на улицу и портил машины, припаркованные возле многоэтажек.

31 января Салтовский райсуд Харькова взял мужчину под стражу. По данным «Суспільне Харків», мужчина официально не работает, имел судимость и является обвиняемым по другому делу — за незаконное обращение с оружием. На суде харьковчанин свою вину отрицал.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:02
Не 150, а 53 авто: хулигана, резавшего колеса на Салтовке, оставили в СИЗО
17:39
В Харькове троллейбусы выезжают на маршруты впервые с 9 марта (видео)
17:07
Депутат с Купянщины отправила 250 тонн харьковского подсолнечника в РФ
16:41
СБУ задержала педагога из Купянска, «возглавлявшую» лицей под руководством РФ
15:04
Пожара не было: ГСЧС показала фото с места утреннего «прилета» в Харькове

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Не 150, а 53 авто: хулигана, резавшего колеса на Салтовке, оставили в СИЗО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 18:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнему мужчине, который в конце декабря 2022 года резал колеса автомобилей в Салтовском районе Харькова, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.".