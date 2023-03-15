Не 150, а 53 авто: хулигана, резавшего колеса на Салтовке, оставили в СИЗО
43-летнему мужчине, который в конце декабря 2022 года резал колеса автомобилей в Салтовском районе Харькова, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.
15 марта следователи сообщили хулигану о подозрении в совершении 53 эпизодов уголовного преступления, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В конце января в полиции информировали, что задержали 43-летнего харьковчанина, который порезал колеса более 150 автомобилей в Салтовском районе. Хулиган преимущественно ночью выходил на улицу и портил машины, припаркованные возле многоэтажек.
31 января Салтовский райсуд Харькова взял мужчину под стражу. По данным «Суспільне Харків», мужчина официально не работает, имел судимость и является обвиняемым по другому делу — за незаконное обращение с оружием. На суде харьковчанин свою вину отрицал.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнему мужчине, который в конце декабря 2022 года резал колеса автомобилей в Салтовском районе Харькова, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.".