На Харківщині запрацювала психологічна служба: багато звернень – Зеленська

У березні розпочала роботу Харківська регіональна психологічна служба.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила перша леді України Олена Зеленська. За її словами, саме Харківську область обрали для відкриття проєкту, тому що на її територіях, які перебували під окупацією, є величезний запит на психосоціальну підтримку.

«Люди жили в жахливих умовах інформаційної ізоляції, часто без їжі і води. Люди не жили — виживали, втрачаючи близьких, ховаючи їх у дворах власних домівок. Можна лише уявити, що коїться з психікою, якщо ворог контролює не лише твою територію, а й тебе безпосередньо, з родиною та дітьми. А якщо при цьому знущається, катує, гвалтує?», – розповіла Олена Зеленська.

Основне завдання нової служби – боротися з таким психологічним явищем, як ізоляційна компресія, додала перша леді.

«І місія новоствореної Харківської психологічної служби – допомогти людям, які застрягли у цьому потенційно небезпечному компресійному стані. Декомпресувати їх. Відновити. Спочатку ми відновимо людину – а далі людина відновить усе», – зазначила Зеленська.

Психологічна служба працює як регіональний хаб. У місто чи область виїжджають мобільні групи психологів та фахівців психосоціального супроводу.

«Звернень, кажуть у службі, безпрецедентно багато. Тож вдалий пілотний проєкт матиме перспективу розвитку й у інших регіонах», – додала Зеленська.

“Гаряча лінія” Харківської регіональної психологічної служби: 0680719929, 0500719929, 0630719929.

Читайте також: У прифронтовому районі Харківщини за рік кількість вбивств зросла у 26 разів