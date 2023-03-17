Live
  • П’ятниця 17.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

На Харківщині запрацювала психологічна служба: багато звернень – Зеленська

Суспільство 14:00   17.03.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині запрацювала психологічна служба: багато звернень – Зеленська

У березні розпочала роботу Харківська регіональна психологічна служба.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила перша леді України Олена Зеленська. За її словами, саме Харківську область обрали для відкриття проєкту, тому що на її територіях, які перебували під окупацією, є величезний запит на психосоціальну підтримку.

«Люди жили в жахливих умовах інформаційної ізоляції, часто без їжі і води. Люди не жили — виживали, втрачаючи близьких, ховаючи їх у дворах власних домівок. Можна лише уявити, що коїться з психікою, якщо ворог контролює не лише твою територію, а й тебе безпосередньо, з родиною та дітьми. А якщо при цьому знущається, катує, гвалтує?», – розповіла Олена Зеленська.

Основне завдання нової служби – боротися з таким психологічним явищем, як ізоляційна компресія, додала перша леді.

«І місія новоствореної Харківської психологічної служби – допомогти людям, які застрягли у цьому потенційно небезпечному компресійному стані. Декомпресувати їх. Відновити. Спочатку ми відновимо людину – а далі людина відновить усе», – зазначила Зеленська.

Психологічна служба працює як регіональний хаб. У місто чи область виїжджають мобільні групи психологів та фахівців психосоціального супроводу.

«Звернень, кажуть у службі, безпрецедентно багато. Тож вдалий пілотний проєкт матиме перспективу розвитку й у інших регіонах», – додала Зеленська.

“Гаряча лінія” Харківської регіональної психологічної служби: 0680719929, 0500719929, 0630719929.

Читайте також: У прифронтовому районі Харківщини за рік кількість вбивств зросла у 26 разів

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

14:00
На Харківщині запрацювала психологічна служба: багато звернень – Зеленська
13:31
Наслідки обстрілів окупантів по Куп’янщині (фото)
12:58
Небезпечна курятина: мешканців Харківщини попереджають про заражений продукт
12:17
На Харківщині зобов’язали підприємство повернути землю вартістю 120 млн грн
15:32
Де на деокупованій Харківщині відновили транспортне сполучення: ХОВА

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині запрацювала психологічна служба: багато звернень – Зеленська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 14:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У березні розпочала роботу Харківська регіональна психологічна служба.".