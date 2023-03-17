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У прифронтовому районі Харківщини за рік кількість вбивств зросла у 26 разів

Події 09:10   17.03.2023
Оксана Горун
У прифронтовому районі Харківщини за рік кількість вбивств зросла у 26 разів

Статистику злочинів за 2022 рік підвели в Куп’янському районі. Майже 75% всього криміналу пов’язані з вторгненням РФ. Різко зросла кількість вбивств, а от крадіжок, пограбувань та шахрайств стало значно менше.

Дані Куп’янської окружної прокуратури опублікували на сторінці у фейсбуці Куп’янської міської військової адміністрації. За наявною інформацією, у прифронтовому районі, який близько пів року був під російською окупацією, зареєстрували 2291 кримінальне правопорушення. Кількість криміналу протягом року зросла вдвічі.

“Майже 75% питомої ваги від загальної кількості складають саме злочини проти основ національної безпеки, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”, – зазначили в Куп’янській МВА.

Різко зросла кількість злочинів проти життя та здоров’я людей.

“З них убивств – з 2 до 52, тобто у 26 разів”, – свідчать дані прокуратури.

При цьому тяжких тілесних ушкоджень поменшало на 50%. Скоротилося і кількість майнових злочинів.

“Зменшилася кількість кримінальних правопорушень проти власності (131 проти 500, або -73,8%). Так, спостерігається зменшення числа крадіжок (86 проти 312, або -68%), грабежів (2 проти 14, або -85,7%), шахрайств (22 проти 14, – 80,7%). Зареєстровано менше ніж у 2021 році привласнень, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (13 проти 49, тобто – 73%)”, – навели статистику на сторінці Куп’янської МВА.

Раніше головний поліцейський Харківської області Володимир Тимошко повідомляв про те, що в регіоні зменшилася кількість розбоїв, пограбувань та крадіжок. А також у 2022 році вперше за роки незалежності України на Харківщині зареєстрували добу без злочинів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 09:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статистику злочинів за 2022 рік підвели в Куп’янському районі. Майже 75% всього криміналу пов’язані з вторгненням РФ. Різко зросла кількість вбивств, а от крадіжок, пограбувань та шахрайств стало значно менше".