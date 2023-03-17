В прифронтовом районе Харьковщины за год количество убийств возросло в 26 раз

Статистику преступлений за 2022 год подвели в Купянском районе. Почти 75% всего криминала связано со вторжением РФ. Резко возросло количество убийств, а вот краж, грабежей и мошенничеств стало существенно меньше.

Данные Купянской окружной прокуратуры опубликовали на странице в facebook Купянской городской военной администрации. По имеющейся информации, в прифронтовом районе, который около полугода был под российской оккупацией, зарегистрировали 2291 уголовное правонарушение. Количество криминала за год возросло в два раза.

«Почти 75% удельного веса от общего количества составляют преступления против основ национальной безопасности, а также против мира, безопасности человечества и международного правопорядка», — отметили в Купянской ГВА.

Резко возросло количество преступлений против жизни и здоровья людей.

«Из них убийств — с 2 до 52, то есть в 26 раз», — свидетельствуют данные прокуратуры.

При этом тяжких телесных повреждений стало меньше на 50%. Сократилось и количество имущественных преступлений.

«Уменьшилось количество уголовных правонарушений против собственности (131 против 500, или –73,8%). Так, наблюдается уменьшение числа краж (86 против 312, или – 68%), грабежей (2 против 14, или –85,7%), мошенничеств (22 против 14, – 80,7%). Увеличилось количество разбоев – с 0 до 3. Зарегистрировано меньше, чем в 2021 году присвоений, растрат имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (13 против 49, то есть – 73%)», — привели статистику на странице Купянской ГВА).

Ранее главный полицейский Харьковской области Владимир Тимошко сообщал о том, что в регионе уменьшилось количество разбоев, грабежей и краж. А также в 2022 году впервые за годы независимости Украины на Харьковщине зарегистрировали сутки без преступлений.