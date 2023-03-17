На Харьковщине заработала психологическая служба: обращений много – Зеленская

В марте начала работу Харьковская региональная психологическая служба.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила первая леди Украины Елена Зеленская. По ее словам, именно Харьковскую область выбрали для открытия проекта, потому что на ее территориях, которые находились под оккупацией, есть колоссальный запрос на психосоциальную поддержку.

«Люди жили в ужасающих условиях информационной изоляции, часто без еды и воды. Люди не жили — выживали, теряя близких, пряча их во дворах собственных домов. Можно только представить, что с психикой, если враг контролирует не только твою территорию, но и тебя напрямую, с семьей и детьми. А если при этом издевается, пытает, насилует?», – рассказала Елена Зеленская.

Основная задача новой службы – бороться с таким психологическим явлением как изоляционная компрессия, добавила первая леди.

«И миссия новой Харьковской психологической службы – помочь людям, которые застряли в этом потенциально опасном компрессионном состоянии. Декомпрессовать их. Восстановить. Сначала мы восстановим человека – а дальше человек все восстановит», — отметила Зеленская.

Психологическая служба работает как региональный хаб. В город или область выезжают мобильные группы психологов и специалистов психосоциального сопровождения.

«Обращений, говорят в службе, беспрецедентно много. Так что удачный пилотный проект будет иметь перспективу развития и в других регионах», — добавила Зеленская.

«Горячая линия» Харьковской региональной психологической службы: 0680719929, 0500719929, 0630719929.

Читайте также: В прифронтовом районе Харьковщины за год количество убийств возросло в 26 раз