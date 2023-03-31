У Харкові звільняють головного борця із COVID-19

Питання звільнення директора Обласної клінічної інфекційної лікарні, яка прийняла найпотужніший удар у момент епідемії COVID-19, розглянули на засіданні постійної комісії облради.

Звільнення пов’язане із припиненням комунального підприємства. Про це повідомила пресслужба Харківської облради. Разом із Павлом Нартовим посад позбудеться низка керівників обласних комунальних підприємств сфери медицини. Кадрові питання розглянули на засіданні постійної комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області.

“На засіданні депутати розглянули кадрові питання та зміни у зв’язку з припиненням низки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я, серед яких: “Про звільнення Кришталя Євгена Валентиновича з посади директора Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласний психоневрологічний диспансер”, “Про звільнення Кузнецова Михайла Васильовича з посади директора Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна психіатрична лікарня № 2”, “Про звільнення Нартова Павла Вікторовича з посади директора Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласна клінічна інфекційна лікарня”. Крім цього, розглянули питання щодо внесення змін до контрактів із керівниками закладів галузі охорони здоров’я та деякі питання стосовно орендних відносин”, – поінформували в облраді.

Депутати погодили проєкт розпорядження голови облради щодо цих кадрових рішень.

Заступниця начальника управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської облради Ірина Потопальська повідомила, що керівникам, документи про звільнення яких узгоджують, запропонували посади, які відповідають їхнім кваліфікаційним категоріям, в інших обласних комунальних підприємствах.

Перед цим депутати Харківської облради на сесії в грудні минулого року ухвалили низку рішень щодо оптимізіції сфери охорони здоров’я області. Серед іншого – рішення об’єднати дві обласні інфекційні лікарні – дитячу та “дорослу” – в одну установу. Це вирішили зробити шляхом ліквідації “дорослої” інфекційки та приєднання до дитячої.

Директор обласної “інфекційки” Павло Нартов був ТОП-персоною інформаційного простору Харківщини у 2020 році – на піку пандемії COVID-19. Саме обласна інфекційна лікарня прийняла перших пацієнтів із коронавірусом і протягом усього спалаху була найбільш завантаженою з усіх медичних закладів області.