В Харькове увольняют главного борца с COVID-19

Вопрос увольнения директора Областной клинической инфекционной больницы, которая приняла на себя наибольший удар в момент эпидемии COVID-19, рассмотрели на заседании постоянной комиссии облсовета.

Увольнение связано с прекращением коммунального предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского облсовета. Вместе с Павлом Нартовым должностей лишится ряд руководителей областных коммунальных предприятий сферы медицины. Кадровые вопросы рассмотрели на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам общей собственности территориальных громад области.

«На заседании депутаты рассмотрели кадровые вопросы и изменения в связи с прекращением ряда коммунальных некоммерческих предприятий здравоохранения, среди которых: «Об увольнении Хрусталя Евгения Валентиновича с должности директора Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областной психоневрологический диспансер», «Об увольнении Кузнецова Михаила Васильевича с должности директора Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная психиатрическая больница №2», «Об увольнении Нартова Павла Викторовича с должности директора Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая инфекционная больница», — проинформировали в облсовете.

Депутаты согласовали проект распоряжения председателя облсовета относительно этих кадровых решений.

Заместитель начальника управления по вопросам коммунальной собственности исполнительного аппарата Харьковского облсовета Ирина Потопальская сообщила, что руководителям, документы об увольнении которых согласовывают, предложили должности, соответствующие их квалификационным категориям в других областных коммунальных предприятиях.

Прежде депутаты Харьковского облсовета на сессии в декабре минувшего года приняли ряд решений, касающихся оптимизиции сферы здравоохранения области. Среди прочего — решение объединить две областные инфекционные больницы — детскую и «взрослую» — в одно учреждение. Это решили сделать путем ликвидации «взрослой» инфекционки и присоединения к детской.

Директор областной «инфекционки» Павел Нартов был ТОП-персоной информационного пространства Харьковщины в 2020 году — на пике пандемии COVID-19. Именно областная инфекционная больница приняла первых пациентов с коронавирусом и на протяжении всей вспышки была наиболее загруженной изо всех медицинских учреждений области.