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Терехов привітав із ювілеєм наймолодший район Харкова (фото)

Суспільство 23:08   18.04.2023
Елена Нагорная
Терехов привітав із ювілеєм наймолодший район Харкова (фото)

50-річчя відзначає Немишлянський район Харкова. В урочистостях взяв участь мер міста Ігор Терехов.

“Попри те, що Немишлянський – наймолодший з усіх районів Харкова, він є й одним з найбільш успішних. І такий він – завдяки вам, немишлянцям, завдяки роботі потужних промислових гігантів, завдяки вашій самовідданій праці та небайдужості до рідного дому. Вірю, що після нашої перемоги Немишлянський район стане ще кращим”, – цитує Терехова пресслужба міськради.

З нагоди свята мер вручив грамоти та подяки комунальникам, медикам та підприємцям, які працюють у районі.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 23:08;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річчя відзначає Немишлянський район Харкова. В урочистостях взяв участь мер міста Ігор Терехов.".