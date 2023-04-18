Терехов привітав із ювілеєм наймолодший район Харкова (фото)

50-річчя відзначає Немишлянський район Харкова. В урочистостях взяв участь мер міста Ігор Терехов.

“Попри те, що Немишлянський – наймолодший з усіх районів Харкова, він є й одним з найбільш успішних. І такий він – завдяки вам, немишлянцям, завдяки роботі потужних промислових гігантів, завдяки вашій самовідданій праці та небайдужості до рідного дому. Вірю, що після нашої перемоги Немишлянський район стане ще кращим”, – цитує Терехова пресслужба міськради.

З нагоди свята мер вручив грамоти та подяки комунальникам, медикам та підприємцям, які працюють у районі.



Фото: Харківська міськрада