Терехов поздравил с юбилеем самый молодой район Харькова (фото)

50-летие отмечает Немышлянский район Харькова. В торжествах принял участие мэр города Игорь Терехов.

«Несмотря на то, что Немышлянский — самый молодой из всех районов Харькова, он является и одним из самых успешных. И такой он — благодаря вам, немышлянцам, благодаря работе мощных промышленных гигантов, благодаря вашему самоотверженному труду и неравнодушию к родному дому. Верю, что после нашей победы Немышлянский район станет еще лучше», — цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

По случаю праздника мэр вручил грамоты и благодарности коммунальщикам, медикам и предпринимателям, которые трудятся в районе.



Фото: Харьковский горсовет