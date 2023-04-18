Терехов поздравил с юбилеем самый молодой район Харькова (фото)
Фото: Харьковский горсовет
50-летие отмечает Немышлянский район Харькова. В торжествах принял участие мэр города Игорь Терехов.
«Несмотря на то, что Немышлянский — самый молодой из всех районов Харькова, он является и одним из самых успешных. И такой он — благодаря вам, немышлянцам, благодаря работе мощных промышленных гигантов, благодаря вашему самоотверженному труду и неравнодушию к родному дому. Верю, что после нашей победы Немышлянский район станет еще лучше», — цитирует Терехова пресс-служба горсовета.
По случаю праздника мэр вручил грамоты и благодарности коммунальщикам, медикам и предпринимателям, которые трудятся в районе.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 23:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летие отмечает Немышлянский район Харькова. В торжествах принял участие мэр города Игорь Терехов.".