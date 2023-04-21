Росіяни збиралися вдарити авіабомбою по Харкову, але впустили її на Бєлгород

Півторатонна авіабомба, яка вночі звалилася з російського літака посеред Бєлгорода, призначалася Харкову. Про це заявив журналіст Денис Казанський, проаналізувавши російські джерела.

“Російські військові злочинці збиралися завдати удару півторатонною керованою авіабомбою по Харкову, але впустили її на Бєлгород. За десять хвилин до вибуху в Харківській області була оголошена повітряна тривога. Z-психушка радісно повідомляла про удар у своїх каналах, а після того, як бомба впала на Бєлгород, кинулися терти пости”, – написав Казанський у телеграмі та прикріпив скріни повідомлень російських пабліків.

Пізніше він навів реакцію телеграм-каналів, що підтримують війну в Україні, на чергове фіаско окупаційної армії.

Нагадаємо, минулої ночі, коли на Харківщині лунала повітряна тривога, бєлгородські пабліки повідомили про те, що над містом “гучно”. Пізніше з’явилися фото та відео величезної вирви та руйнувань посеред житлового кварталу Бєлгорода. Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков повідомив, що “стався вибух” і на одній із центральних вулиць “утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів”. Пізніше в міноборони РФ зізналися, що на Бєлгород впала російська авіабомба – з літака Су-34. Боєприпас не розірвався, вирва утворилася просто від удару об землю.