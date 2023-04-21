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Россияне собирались ударить авиабомбой по Харькову, но уронили ее на Белгород

Мир 07:26   21.04.2023
Оксана Горун
Россияне собирались ударить авиабомбой по Харькову, но уронили ее на Белгород

Полуторатонная авиабомба, которая ночью рухнула с российского самолета посреди Белгорода, предназначалась Харькову. Об этом, проанализировав российские источники, заявил журналист Денис Казанский.

«Российские военные преступники собирались нанести удар полуторатонной управляемой авиабомбой по Харькову, но уронили ее на Белгород. За десять минут до взрыва в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Z-психушка радостно сообщала о готовящемся ударе в своих каналах, а после того, как бомба упала на Белгород, кинулись тереть посты», — написал Казанский в telegram и прикрепил скрины сообщений российских пабликов.

Позже он привел реакцию поддерживающих войну в Украине telegram-каналов на очередное фиаско оккупационной армии.

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    • Напомним, минувшей ночью, когда в Харьковской области звучала воздушная тревога, белгородские паблики сообщили о том, что над городом «громко». Позже появились фото и видео огромной воронки и разрушений последи жилого квартала Белгорода. Местный губернатор  Вячеслав Гладков сообщил, что «произошел взрыв» и на одной из центральных улиц «образовалась огромная воронка радиусом 20 метров». Позже в минобороны РФ признались, что на Белгород упала российская же бомба — с самолета Су-34. Боеприпас не разорвался, воронка образовалась просто от удара авиабомбы об землю.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 07:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полуторатонная авиабомба, которая ночью рухнула с российского самолета посреди Белгорода, предназначалась Харькову. Об этом, проанализировав российские источники, заявил журналист Денис Казанский".