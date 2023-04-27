На Харківщині ворожий снаряд влучив у “ГАЗель” – ДСНС про обстріли регіону

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що під ворожими ударами за добу знову опинилися житлові будинки, гаражі, транспорт та двічі – будівля пожежної частини.

“О 10:44 у селі Устимівка Великобурлуцької ТГ ворожий снаряд влучив в автомобіль «ГАЗель», який загорявся. Люди загасили його власними силами”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

О 22:08 окупанти обстріляли село Вільхуватка. Там зафіксували “приліт” у приватному секторі. Зайнявся гараж на площі 35 квадратних метрів. Його гасили пожежні.

Крім того, за добу рятувальники Харківщини тричі виїжджали оглядати місця обстрілів.

“Пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників однієї з пожежних частин. У м. Вовчанську пошкоджено об’єкти на території одного з підприємств та надвірну споруду на приватному подвір’ї. У селі Петропавлівка Куп’янської громади – приватний будинок та господарчу споруду“, – поінформували в ДСНС.