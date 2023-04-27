На Харківщині ворожий снаряд влучив у “ГАЗель” – ДСНС про обстріли регіону
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що під ворожими ударами за добу знову опинилися житлові будинки, гаражі, транспорт та двічі – будівля пожежної частини.
“О 10:44 у селі Устимівка Великобурлуцької ТГ ворожий снаряд влучив в автомобіль «ГАЗель», який загорявся. Люди загасили його власними силами”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
О 22:08 окупанти обстріляли село Вільхуватка. Там зафіксували “приліт” у приватному секторі. Зайнявся гараж на площі 35 квадратних метрів. Його гасили пожежні.
Крім того, за добу рятувальники Харківщини тричі виїжджали оглядати місця обстрілів.
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“Пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників однієї з пожежних частин. У м. Вовчанську пошкоджено об’єкти на території одного з підприємств та надвірну споруду на приватному подвір’ї. У селі Петропавлівка Куп’янської громади – приватний будинок та господарчу споруду“, – поінформували в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що під ворожими ударами за добу знову опинилися житлові будинки, гаражі, транспорт та двічі – будівля пожежної частини".