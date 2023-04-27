На Харьковщине вражеский снаряд попал в «ГАЗель» — ГСЧС об обстрелах региона
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что под вражескими ударами за сутки вновь оказались жилые дома, гаражи, транспорт и дважды — здание пожарной части.
«В 10:44 в селе Устимовка Великобурлукской ТГ вражеский снаряд попал в автомобиль «ГАЗель», который загорелся. Люди потушили его своими силами», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В 22:08 оккупанты обстреляли село Ольховатка. Там зафиксировали «прилет» по частному сектору. Загорелся гараж на площади 35 квадратных метров. Его тушили пожарные.
Кроме того, за сутки спасатели Харьковщины трижды выезжали осматривать места обстрелов.
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«Повреждения получило здание, а также техника спасателей одной из пожарных частей. В г. Волчанске повреждены объекты на территории одного из предприятий и сооружение на частном дворе. В селе Петропавловка Купянской громады – частный дом и хозяйственное сооружение», — проинформировали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что под вражескими ударами за сутки вновь оказались жилые дома, гаражи, транспорт и дважды — здание пожарной части".