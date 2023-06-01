Здетонував снаряд – загинули двоє співробітників ДСНС

Про трагедію повідомили у харківському Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

“Сьогодні (31 травня – Ред.) сталася надзвичайна подія, а саме детонація ВНП, тип якого встановлюється. На жаль, внаслідок події загинуло двоє співробітників ДСНС. Наразі проводиться перевірка. Обставини події встановлюються правоохоронними органами“, – поінформували на сторінці Центру у фейсбуці.

Де саме сталася НП, у Міжрегіональному центрі не повідомили, але традиційно його співробітники займаються розмінуванням на Харківщині.