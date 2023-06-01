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Здетонував снаряд – загинули двоє співробітників ДСНС

Події 10:06   01.06.2023
Оксана Горун
Здетонував снаряд – загинули двоє співробітників ДСНС

Про трагедію повідомили у харківському Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

“Сьогодні (31 травня – Ред.) сталася надзвичайна подія, а саме детонація ВНП, тип якого встановлюється. На жаль, внаслідок події загинуло двоє співробітників ДСНС. Наразі проводиться перевірка. Обставини події встановлюються правоохоронними органами“, – поінформували на сторінці Центру у фейсбуці.

Де саме сталася НП, у Міжрегіональному центрі не повідомили, але традиційно його співробітники займаються розмінуванням на Харківщині.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 10:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трагедію повідомили у харківському Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування".