Сдетонировал снаряд — погибли два сотрудника ГСЧС

О трагедии сообщили в харьковском Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

«Сегодня (31 мая — Ред.) произошло чрезвычайное событие, а именно – детонация ВОП, тип которого устанавливается. К сожалению, в результате происшествия погибли два сотрудника ГСЧС. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», — проинформировали на странице Центра в facebook.

Где именно произошло ЧП, в Межрегиональном центре не сообщили, но традиционно его сотрудники занимаются разминированием на Харьковщине.