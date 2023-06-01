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Сдетонировал снаряд — погибли два сотрудника ГСЧС

Происшествия 10:06   01.06.2023
Оксана Горун
Сдетонировал снаряд — погибли два сотрудника ГСЧС

О трагедии сообщили в харьковском Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

«Сегодня (31 мая — Ред.) произошло чрезвычайное событие, а именно – детонация ВОП, тип которого устанавливается. К сожалению, в результате происшествия погибли два сотрудника ГСЧС. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», — проинформировали на странице Центра в facebook.

Где именно произошло ЧП, в Межрегиональном центре не сообщили, но традиционно его сотрудники занимаются разминированием на Харьковщине.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 10:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии сообщили в харьковском Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования".