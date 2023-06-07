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На Римарській у Харкові майже усунули наслідки ракетного удару – Терехов

Суспільство 19:44   07.06.2023
Олена Нагорна
На Римарській у Харкові майже усунули наслідки ракетного удару – Терехов

Харківські комунальники майже повністю ліквідували наслідки ворожого ракетного обстрілу вулиці Римарської ввечері 5 червня.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Ігор Терехов.

«Воду у будинки, що знаходяться поряд, подали ще вчора ввечері. Сьогодні роботи закінчують КП «КВЗК». Далі — зворотна засипка, яка триватиме ще 3-4 дні, і після цього будемо асфальтувати», — зазначив мер.

Нагадаємо, увечері 5 червня одна з російських ракет С-300 влучила в автомобільну парковку біля аеропорту, а друга – у дорогу на вулиці Римарській. Там було перебито водогін, у будинках вибило шибки, пошкодило п’ять автомобілів.

Читайте також: Ракетний удар по Римарській: у Харкові завершили ремонт водоводу

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 19:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські комунальники майже повністю ліквідували наслідки ворожого ракетного обстрілу вулиці Римарської ввечері 5 червня.".