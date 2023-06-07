На Римарській у Харкові майже усунули наслідки ракетного удару – Терехов
Харківські комунальники майже повністю ліквідували наслідки ворожого ракетного обстрілу вулиці Римарської ввечері 5 червня.
Про це повідомляє у Telegram міський голова Ігор Терехов.
«Воду у будинки, що знаходяться поряд, подали ще вчора ввечері. Сьогодні роботи закінчують КП «КВЗК». Далі — зворотна засипка, яка триватиме ще 3-4 дні, і після цього будемо асфальтувати», — зазначив мер.
Нагадаємо, увечері 5 червня одна з російських ракет С-300 влучила в автомобільну парковку біля аеропорту, а друга – у дорогу на вулиці Римарській. Там було перебито водогін, у будинках вибило шибки, пошкодило п’ять автомобілів.
Читайте також: Ракетний удар по Римарській: у Харкові завершили ремонт водоводу
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Римарській у Харкові майже усунули наслідки ракетного удару – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 19:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські комунальники майже повністю ліквідували наслідки ворожого ракетного обстрілу вулиці Римарської ввечері 5 червня.".