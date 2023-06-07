На Рымарской в Харькове почти устранили последствия ракетного удара — Терехов
Фото: Игорь Терехов
Харьковские коммунальщики почти полностью ликвидировали последствия вражеского ракетного обстрела улицы Рымарской в ночь на 6 июня.
Об этом сообщает в Telegram городской голова Игорь Терехов.
«Воду в находящиеся рядом дома подали еще вчера вечером. Сегодня работы заканчивает КП «КВЛК». Далее — обратная засыпка, которая продлится еще 3-4 дня, и после этого будем асфальтировать», — отметил мэр.
Напомним, вечером 5 июня одна из российских ракет С-300 упала на автомобильной парковке у аэропорта, а вторая — в дорогу на улице Рымарской. Там был перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 19:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики почти полностью ликвидировали последствия вражеского ракетного обстрела улицы Рымарской в ночь на 6 июня.".