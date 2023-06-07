На Рымарской в Харькове почти устранили последствия ракетного удара — Терехов

Харьковские коммунальщики почти полностью ликвидировали последствия вражеского ракетного обстрела улицы Рымарской в ночь на 6 июня.

Об этом сообщает в Telegram городской голова Игорь Терехов.

«Воду в находящиеся рядом дома подали еще вчера вечером. Сегодня работы заканчивает КП «КВЛК». Далее — обратная засыпка, которая продлится еще 3-4 дня, и после этого будем асфальтировать», — отметил мэр.

Напомним, вечером 5 июня одна из российских ракет С-300 упала на автомобильной парковке у аэропорта, а вторая — в дорогу на улице Рымарской. Там был перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей.