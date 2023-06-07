Live
  • Среда 07.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.05
    • 🟢

На Рымарской в Харькове почти устранили последствия ракетного удара — Терехов

Общество 19:44   07.06.2023
Елена Нагорная
На Рымарской в Харькове почти устранили последствия ракетного удара — Терехов Фото: Игорь Терехов

Харьковские коммунальщики почти полностью ликвидировали последствия вражеского ракетного обстрела улицы Рымарской в ночь на 6 июня.

Об этом сообщает в Telegram городской голова Игорь Терехов.

«Воду в находящиеся рядом дома подали еще вчера вечером. Сегодня работы заканчивает КП «КВЛК». Далее — обратная засыпка, которая продлится еще 3-4 дня, и после этого будем асфальтировать», — отметил мэр.

Напомним, вечером 5 июня одна из российских ракет С-300 упала на автомобильной парковке у аэропорта, а вторая — в дорогу на улице Рымарской. Там был перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей.

Читайте также: Ракетный удар по Рымарской: в Харькове завершили ремонт водовода

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ущерб в 46 млрд грн. Что сделала РФ с природой Украины, подорвав Каховскую ГЭС
Ущерб в 46 млрд грн. Что сделала РФ с природой Украины, подорвав Каховскую ГЭС
07.06.2023
На поезде в Европу. Куда можно доехать из Украины и сколько это стоит
На поезде в Европу. Куда можно доехать из Украины и сколько это стоит
07.06.2023
На Рымарской в Харькове почти устранили последствия ракетного удара — Терехов
На Рымарской в Харькове почти устранили последствия ракетного удара — Терехов
07.06.2023
В Харькове устанавливают генераторы на объектах водоснабжения
В Харькове устанавливают генераторы на объектах водоснабжения
07.06.2023
Сильный пожар в Шебекино на границе с Харьковщиной после обстрела «Градом»
Сильный пожар в Шебекино на границе с Харьковщиной после обстрела «Градом»
07.06.2023
Контрнаступление Украины, похоже, началось – The Economist
Контрнаступление Украины, похоже, началось – The Economist
07.06.2023

Новости по теме:

19:44
На Рымарской в Харькове почти устранили последствия ракетного удара — Терехов
19:23
Порыбачили: у жителей Харьковщины по решению суда конфисковали автомобиль
18:48
Армия РФ била из авиации по Купянщине и северу Харьковщины — Генштаб
18:23
Для семьи переселенцев с восемью детьми построят новый дом под Харьковом
17:41
Коммунальщики Харькова отправили гуманитарную помощь в Херсон (видео, фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Рымарской в Харькове почти устранили последствия ракетного удара — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 19:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики почти полностью ликвидировали последствия вражеского ракетного обстрела улицы Рымарской в ночь на 6 июня.".