На Харківщині судитимуть ФОП, яка працювала за законами окупантів
Підприємиця з Куп’янського району перереєструвала ФОП, як того вимагали загарбники, та відкрила рахунок у банку в рублях.
Наразі вона піде під суд за колабораціонізм, повідомила Харківська обласна прокуратура.
“Під час окупації Куп’янського району підприємиця, яка займалась роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, стала співпрацювати з ворогом. Знаходячись в смт Великий Бурлук, жінка із середини серпня минулого року здійснювала господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією. Обвинувачена, щоб отримати привілейоване ставлення від представників держави-агресорки, добровільно оформилась суб’єктом господарювання як “физическое лицо-предприниматель” та відкрила рахунок у банку в російських рублях, відповідно до російського законодавства“, – зазначили у пресслужбі прокуратури.
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Торгувала підприємниця товарами, які завозили з тимчасово окупованих територій України. Нині вона під вартою. Судитимуть жінку в Чугуївському міському суді.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 17:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємиця з Куп’янського району перереєструвала ФОП, як того вимагали загарбники, та відкрила рахунок у банку в рублях".