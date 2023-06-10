На Харківщині судитимуть ФОП, яка працювала за законами окупантів

Підприємиця з Куп’янського району перереєструвала ФОП, як того вимагали загарбники, та відкрила рахунок у банку в рублях.

Наразі вона піде під суд за колабораціонізм, повідомила Харківська обласна прокуратура.

“Під час окупації Куп’янського району підприємиця, яка займалась роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, стала співпрацювати з ворогом. Знаходячись в смт Великий Бурлук, жінка із середини серпня минулого року здійснювала господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією. Обвинувачена, щоб отримати привілейоване ставлення від представників держави-агресорки, добровільно оформилась суб’єктом господарювання як “физическое лицо-предприниматель” та відкрила рахунок у банку в російських рублях, відповідно до російського законодавства“, – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Торгувала підприємниця товарами, які завозили з тимчасово окупованих територій України. Нині вона під вартою. Судитимуть жінку в Чугуївському міському суді.