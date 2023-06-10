Live
  • Субота 10.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

На Харківщині судитимуть ФОП, яка працювала за законами окупантів

Суспільство 17:19   10.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині судитимуть ФОП, яка працювала за законами окупантів

Підприємиця з Куп’янського району перереєструвала ФОП, як того вимагали загарбники, та відкрила рахунок у банку в рублях.

Наразі вона піде під суд за колабораціонізм, повідомила Харківська обласна прокуратура.

“Під час окупації Куп’янського району підприємиця, яка займалась роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, стала співпрацювати з ворогом. Знаходячись в смт Великий Бурлук, жінка із середини серпня минулого року здійснювала господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією. Обвинувачена, щоб отримати привілейоване ставлення від представників держави-агресорки, добровільно оформилась суб’єктом господарювання як “физическое лицо-предприниматель” та відкрила рахунок у банку в російських рублях, відповідно до російського законодавства“, – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Підприємець-колаборантка з Великого Бурлука

Читайте також: Власниця аптек із Балаклії піде під суд за роботу на окупантів

Торгувала підприємниця товарами, які завозили з тимчасово окупованих територій України. Нині вона під вартою. Судитимуть жінку в Чугуївському міському суді.

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Ніхто цього не робитиме за тебе”: як працюють харківські волонтери (сюжет)
“Ніхто цього не робитиме за тебе”: як працюють харківські волонтери (сюжет)
10.06.2023
Харківські рятувальники тварин шукають притулок для п’яти собак із Херсона
Харківські рятувальники тварин шукають притулок для п’яти собак із Херсона
10.06.2023
Підрозділи 92 ОМБр покращили становище на Харківщині, зайнявши висоту
Підрозділи 92 ОМБр покращили становище на Харківщині, зайнявши висоту
10.06.2023
«Острівці радості» у Харкові: волонтери розписали стіни стадіону ХТЗ (сюжет)
«Острівці радості» у Харкові: волонтери розписали стіни стадіону ХТЗ (сюжет)
06.06.2023
На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)
На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)
10.06.2023
На Харківщині армія РФ застосувала “тактику випаленої землі”
На Харківщині армія РФ застосувала “тактику випаленої землі”
10.06.2023

Новини за темою:

10:32
На Харківщині ще один поранений через удар “Шахедами” (фото)
17:56
9 років за ґратами отримав чоловік, який збував метадон і димедрол у Харкові
14:46
На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено майже дві сотні окупантів
13:52
Прокуратура Харківщини показала наслідки ракетного удару та атаки “Шахедів”
12:52
На Харківщині судитимуть «народних дружинників», які вбили двох людей

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині судитимуть ФОП, яка працювала за законами окупантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 17:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємиця з Куп’янського району перереєструвала ФОП, як того вимагали загарбники, та відкрила рахунок у банку в рублях".