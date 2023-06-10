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На Харьковщине будут судить ФЛП, работавшую по законам оккупантов

Общество 17:19   10.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине будут судить ФЛП, работавшую по законам оккупантов

Предпринимательница из Купянского района перерегистрировала ФЛП, как того требовали захватчики, и открыла счет в банке в рублях.

Теперь она пойдет под суд за коллаборационизм, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Во время оккупации Купянского района предпринимательница, занимавшаяся розничной торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, стала сотрудничать с врагом. Находясь в пгт Великий Бурлук, женщина с середины августа прошлого года осуществляла хозяйственную деятельность по взаимодействию с оккупационной администрацией. Обвиняемая, чтобы получить привилегированное отношение от представителей государства-агрессора, добровольно оформилась как «физическое лицо-предприниматель» и открыла счет в банке в российских рублях, согласно российскому законодательству», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Предпринимательница-коллаборантка из Великого Бурлука

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Торговала предпринимательница товарами, которые завозили с временно оккупированных территорий Украины. Сейчас она под стражей. Судить женщину будут в Чугуевском городском суде.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 17:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предпринимательница из Купянского района перерегистрировала ФЛП, как того требовали захватчики, и открыла счет в банке в рублях".