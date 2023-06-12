У Бабях під Харковом комунальники відновлюють дорогу

Наразі у смт Бабаї ремонтують автомобільну дорогу С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки», повідомили у ДП «Дороги Харківщини», передає ХОВА.

На ділянці ремонту вже уклали понад 2 км вирівнювального шару покриття з асфальтобетонної суміші.

Також робітники облаштовують придорожню територію в межах населеного пункту: роблять тротуари та заїзні кишені для зупинки громадського транспорту, встановлюють бордюрний камінь та влаштовують з’їзди і примикання.

Дорога С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки» є центральною транспортною артерією населеного пункту, яка забезпечує під’їзд мешканців до соціально важливих об’єктів