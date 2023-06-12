У Бабях під Харковом комунальники відновлюють дорогу
Наразі у смт Бабаї ремонтують автомобільну дорогу С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки», повідомили у ДП «Дороги Харківщини», передає ХОВА.
На ділянці ремонту вже уклали понад 2 км вирівнювального шару покриття з асфальтобетонної суміші.
Також робітники облаштовують придорожню територію в межах населеного пункту: роблять тротуари та заїзні кишені для зупинки громадського транспорту, встановлюють бордюрний камінь та влаштовують з’їзди і примикання.
Дорога С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки» є центральною транспортною артерією населеного пункту, яка забезпечує під’їзд мешканців до соціально важливих об’єктів
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Ви читали новину: «У Бабях під Харковом комунальники відновлюють дорогу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 17:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у смт Бабаї ремонтують автомобільну дорогу С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки», повідомили у ДП «Дороги Харківщини», передає ХОВА. ".