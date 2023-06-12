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В Бабях под Харьковом коммунальщики восстанавливают дорогу

Общество 17:42   12.06.2023
Оксана Якушко
В Бабях под Харьковом коммунальщики восстанавливают дорогу

В пгт Бабаи ремонтируют автомобильную дорогу С212510 «Подъезд в пгт Бабаи, села Тимченко», сообщили в ГП «Дороги Харьковщины», передает ХОВА.

На участке ремонта уже уложили более 2 км уравнительного слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

Также рабочие обустраивают придорожную территорию в пределах населенного пункта: делают тротуары и карманы для остановки общественного транспорта, устанавливают бордюрный камень и создают съезды и примыкания.

Дорога С212510 «Подъезд в пгт Бабаи, села Тимченки» является центральной транспортной артерией населенного пункта, обеспечивающей подъезд жителей к социально важным объектам.

Читайте также: Дорогу на Хорошево основательно ремонтируют под Харьковом

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 17:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пгт Бабаи ремонтируют автомобильную дорогу С212510 «Подъезд в пгт Бабаи, села Тимченко», сообщили в ГП «Дороги Харьковщины», передает ХОВА.".