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Порався на подвір’ї та підірвався. На Харківщині травмувався 57-річний чоловік

15:25   14.06.2023
Вікторія Яковенко
Порався на подвір’ї та підірвався. На Харківщині травмувався 57-річний чоловік

57-річний чоловік підірвався на вибуховому пристроъ в Ізюмському районі.

Повідомлення про подію надійшло о 13:00, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Встановлено, що 57-річний мешканець села Кам’янка прибирав на подвір’ї свого будинку та задів предмет, схожий на міну “пелюстка”. Потерпілого з травмами шпиталізували.

Поліцейські вкотре закликають бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів потрібно негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 15:25;

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