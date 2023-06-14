Порався на подвір’ї та підірвався. На Харківщині травмувався 57-річний чоловік
57-річний чоловік підірвався на вибуховому пристроъ в Ізюмському районі.
Повідомлення про подію надійшло о 13:00, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Встановлено, що 57-річний мешканець села Кам’янка прибирав на подвір’ї свого будинку та задів предмет, схожий на міну “пелюстка”. Потерпілого з травмами шпиталізували.
Поліцейські вкотре закликають бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів потрібно негайно викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
Читайте також: Четверо жителів Харківщини підірвалися на ворожих боєприпасах за тиждень
Новини за темою:
Ви читали новину: «Порався на подвір’ї та підірвався. На Харківщині травмувався 57-річний чоловік»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний чоловік підірвався на вибуховому пристроъ в Ізюмському районі.".