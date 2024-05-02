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У Куп’янську знайшли нерозірвану авіабомбу, її знищили сапери (момент вибуху)

Суспільство 14:19   02.05.2024
Вікторія Яковенко
У Куп’янську знайшли нерозірвану авіабомбу, її знищили сапери (момент вибуху) Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

У Куп’янському районі на Харківщині сапери знешкодили ворожу авіабомбу ОФАБ-500У.

Як повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, нерозірвану бомбу виявили у самому Куп’янську. За даними саперів, цей боєприпас становив реальну загрозу для життя місцевого населення, адже у разі детонації він може зруйнувати багатоповерхівку, утворивши велику вирву.

Наразі авіабомбу знешкодили.

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Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі на Харківщині сапери знешкодили ворожу авіабомбу ОФАБ-500У.".