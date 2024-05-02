У Куп’янську знайшли нерозірвану авіабомбу, її знищили сапери (момент вибуху)

У Куп’янському районі на Харківщині сапери знешкодили ворожу авіабомбу ОФАБ-500У.

Як повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, нерозірвану бомбу виявили у самому Куп’янську. За даними саперів, цей боєприпас становив реальну загрозу для життя місцевого населення, адже у разі детонації він може зруйнувати багатоповерхівку, утворивши велику вирву.

Наразі авіабомбу знешкодили.