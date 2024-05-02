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В Купянске нашли неразорванную авиабомбу, ее уничтожили саперы (момент взрыва)

Общество 14:19   02.05.2024
Виктория Яковенко
В Купянске нашли неразорванную авиабомбу, ее уничтожили саперы (момент взрыва) Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

В Купянском районе на Харьковщине саперы обезвредили вражескую авиабомбу ОФАБ-500У.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, неразорванную бомбу обнаружили в самом Купянске. По данным саперов, этот боеприпас представлял реальную угрозу жизни местного населения, ведь в случае детонации он может разрушить многоэтажку, образовав большую воронку.

Сейчас авиабомбу обезвредили.

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Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

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Автор: Виктория Яковенко
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В Купянске нашли неразорванную авиабомбу, ее уничтожили саперы (момент взрыва)
В Купянске нашли неразорванную авиабомбу, ее уничтожили саперы (момент взрыва)
02.05.2024, 14:19

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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе на Харьковщине саперы обезвредили вражескую авиабомбу ОФАБ-500У.".