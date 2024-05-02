В Купянске нашли неразорванную авиабомбу, ее уничтожили саперы (момент взрыва)

В Купянском районе на Харьковщине саперы обезвредили вражескую авиабомбу ОФАБ-500У.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, неразорванную бомбу обнаружили в самом Купянске. По данным саперов, этот боеприпас представлял реальную угрозу жизни местного населения, ведь в случае детонации он может разрушить многоэтажку, образовав большую воронку.

Сейчас авиабомбу обезвредили.