В Купянске нашли неразорванную авиабомбу, ее уничтожили саперы (момент взрыва)
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
В Купянском районе на Харьковщине саперы обезвредили вражескую авиабомбу ОФАБ-500У.
Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, неразорванную бомбу обнаружили в самом Купянске. По данным саперов, этот боеприпас представлял реальную угрозу жизни местного населения, ведь в случае детонации он может разрушить многоэтажку, образовав большую воронку.
Сейчас авиабомбу обезвредили.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе на Харьковщине саперы обезвредили вражескую авиабомбу ОФАБ-500У.".