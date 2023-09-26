На Харківщині сапери знищать 10 мін: де буде «гучно» – інформація ХОВА
26 вересня в Ізюмському районі працюють сапери.
«О 15:20 планується контрольований підрив 10 мін між селами Грушуваха та Петрівське», – повідомили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 вересня в Ізюмському районі працюють сапери.".