Жителів Харківщини попередили про звуки пострілів: де буде «гучно»

Жителів Балаклійської громади попередили про те, що можуть бути чутні постріли та вибухи.

«Якщо чуєте в окрузі Балаклії вибухи, не панікуйте, з 11:00 до 15:00 проводяться планові стрільби», – повідомили у Балаклійській МВА.