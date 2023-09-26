Жителів Харківщини попередили про звуки пострілів: де буде «гучно»
Жителів Балаклійської громади попередили про те, що можуть бути чутні постріли та вибухи.
«Якщо чуєте в окрузі Балаклії вибухи, не панікуйте, з 11:00 до 15:00 проводяться планові стрільби», – повідомили у Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 11:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Балаклійської громади попередили про те, що можуть бути чутні постріли та вибухи.".