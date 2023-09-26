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Харківщина горить: за добу сталося 44 пожежі, є загиблий

Події 09:25   26.09.2023
Оксана Горун
Харківщина горить: за добу сталося 44 пожежі, є загиблий

У ДСНС області повідомили, що російський обстріл став причиною лише однієї пожежі в екосистемах регіону. Причина всіх інших – у необережності та навмисному “осінньому випалюванні” трави та листя.

“Загалом із 44 пожеж, що трапились за добу, 20 виникли у природних екосистемах. 1 з причини ворожого обстрілу, решта – через людську недбалість, необережність з вогнем та навмисне випалювання сухої трави та чагарників”, – підкреслили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа на відкритій території, що була викликана обстрілом, сталася в Куп’янському районі.

“Ворожі снаряди підпалили сухостій на відкритій території. Площа пожежі склала близько 4 га”, – зазначили рятувальники.

У регіоні за добу є один загиблий під час пожежі. Трагедія сталася в селі Донець минулої ночі. Там горів будинок баракового типу. У вогні загинув 70-річний чоловік. ДСНС на місце викликали о 21:09.

“На час прибуття горіла одна з квартир та дах на загальній площі 80 кв. м. Завдяки оперативним діям рятувальників о 22:25 вдалось локалізувати розповсюдження вогню та врятувати сусідні квартири. Остаточна ліквідація пожежі відбулась о 01:29”, – поінформували рятувальники.

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Нагадаємо, напередодні харків’яни почали скаржитися на їдкий дим, яким заволокло місто. У ДСНС повідомили, що його причина – у самих харків’янах: жителі приватного сектору випалюють траву та листя.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 09:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС області повідомили, що російський обстріл став причиною лише однієї пожежі в екосистемах регіону. Причина всіх інших – у необережності та навмисному “осінньому випалюванні” трави та листя".