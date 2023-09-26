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Харьковщина горит: за сутки случилось 44 пожара, есть погибший

Происшествия 09:25   26.09.2023
Оксана Горун
Харьковщина горит: за сутки случилось 44 пожара, есть погибший

В ГСЧС области сообщили, что российский обстрел стал причиной лишь одного пожара в экосистемах региона. Причина всех остальных — в неосторожности и умышленном «осеннем выжигании» травы и листьев.

«Всего из 44 пожаров, которые произошли за сутки, 20 возникли в природных экосистемах. Один — по причине вражеского обстрела, остальные – из-за человеческой небрежности, неосторожности с огнем и умышленного поджога сухой травы и кустарников», — подчеркнули в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар на открытой территории, вызванный обстрелом, случился в Купянском районе.

«Вражеские снаряды подожгли сухостой на открытой территории. Площадь пожара составила около 4 га», — отметили спасатели.

В регионе за сутки есть один погибший на пожаре. Трагедия случилась в селе Донец минувшей ночью. Там горел дом барачного типа. В огне погиб 70-летний мужчина. ГСЧС на место вызвали в 21:09.

«На время прибытия горела одна из квартир и крыша на общей площади 80 кв.м. Благодаря оперативным действиям спасателей в 22:25 удалось локализовать распространение огня и спасти соседние квартиры. Окончательная ликвидация пожара произошла в 01:29», — проинформировали спасатели.

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Напомним, накануне харьковчане начали жаловаться на едкий дым, которым заволокло город. В ГСЧС сообщили, что его причина — в самих же харьковчанах: жители частного сектора выжигают траву и листья.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 09:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС области сообщили, что российский обстрел стал причиной лишь одного пожара в экосистемах региона. Причина всех остальных — в неосторожности и умышленном «осеннем выжигании» травы и листьев".