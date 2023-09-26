Жителей Харьковщины предупредили о звуках выстрелов: где будет «громко»
Жителей Балаклейской громады предупредили о том, что могут быть слышны выстрелы и взрывы.
«Если слышите в округе Балаклеи взрывы, не паникуйте, с 11:00 до 15:00 проводятся плановые стрельбы», — сообщили в Балаклейской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 11:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Балаклейской громады предупредили о том, что могут быть слышны выстрелы и взрывы.".