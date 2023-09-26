Жителей Харьковщины предупредили о звуках выстрелов: где будет «громко»

Жителей Балаклейской громады предупредили о том, что могут быть слышны выстрелы и взрывы.

«Если слышите в округе Балаклеи взрывы, не паникуйте, с 11:00 до 15:00 проводятся плановые стрельбы», — сообщили в Балаклейской ГВА.