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На Харьковщине саперы уничтожат 10 мин: где будет «громко» — информация ХОВА

Общество 15:21   26.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине саперы уничтожат 10 мин: где будет «громко» — информация ХОВА

26 сентября в Изюмском районе работают саперы.

«В 15:20 планируется контролируемый подрыв 10 мин между селами Грушуваха и Петровское», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 сентября в Изюмском районе работают саперы.".