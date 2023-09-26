На Харьковщине саперы уничтожат 10 мин: где будет «громко» — информация ХОВА
26 сентября в Изюмском районе работают саперы.
«В 15:20 планируется контролируемый подрыв 10 мин между селами Грушуваха и Петровское», — сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 сентября в Изюмском районе работают саперы.".