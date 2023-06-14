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Возился во дворе и подорвался. На Харьковщине 57-летний мужчина получил травмы

15:25   14.06.2023
Виктория Яковенко
Возился во дворе и подорвался. На Харьковщине 57-летний мужчина получил травмы

 57-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве в Изюмском районе.

Сообщения о ЧП поступили в 13:00, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Установлено, что 57-летний житель села Каменка убирал во дворе своего дома и задел предмет, похожий на мину «лепесток». Потерпевшего с травмами госпитализировали.

Полицейские еще раз призывают быть осторожными и не приближаться к незнакомым предметам. При обнаружении таких предметов нужно немедленно вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 15:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве в Изюмском районе.".