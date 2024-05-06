В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)

В Харькове сотрудники КП «Харьковблагоустройство» расчищают дворы и улицы в Шевченковском районе от разбитого стекла и мусора.

«Коммунальщики убирают стекло, габаритный мусор, распыляют поврежденные ветки и деревья. К работам привлечена спецтехника», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, на Пасху россияне ударили по центру Харькова тремя УМПБ Д-30. Повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи. Утром 6 мая полиция сообщила о 16 пострадавших.