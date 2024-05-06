Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.4
  • EUR 42.34

В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)

Общество 10:53   06.05.2024
Оксана Горун
В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове сотрудники КП «Харьковблагоустройство» расчищают дворы и улицы в Шевченковском районе от разбитого стекла и мусора.

«Коммунальщики убирают стекло, габаритный мусор, распыляют поврежденные ветки и деревья. К работам привлечена спецтехника», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Устраняют последствия прилета в Шевченковском районе Харькова 6 мая 5
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, на Пасху россияне ударили по центру Харькова тремя УМПБ Д-30. Повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи. Утром 6 мая полиция сообщила о 16 пострадавших.

Устраняют последствия прилета в Шевченковском районе Харькова 6 мая 8
Фото: пресс-служба ХГС
Устраняют последствия прилета в Шевченковском районе Харькова 6 мая 7
Фото: пресс-служба ХГС
Устраняют последствия прилета в Шевченковском районе Харькова 6 мая 6
Фото: пресс-служба ХГС
Устраняют последствия прилета в Шевченковском районе Харькова 6 мая 4
Фото: пресс-служба ХГС
Устраняют последствия прилета в Шевченковском районе Харькова 6 мая 3
Фото: пресс-служба ХГС
Устраняют последствия прилета в Шевченковском районе Харькова 6 мая 2
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
Популярно
«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина
«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина
06.05.2024, 10:21
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
06.05.2024, 09:13
В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)
В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)
06.05.2024, 10:53
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
06.05.2024, 11:26
Ночное отключение света в Харькове: Укрэнерго сообщило причины
Ночное отключение света в Харькове: Укрэнерго сообщило причины
06.05.2024, 08:42
На Пасху россияне били по газсетям на Харьковщине
На Пасху россияне били по газсетям на Харьковщине
06.05.2024, 11:17

Новости по теме:

09:36
Синегубова просят «допереименовать» улицы в Харькове: не хватает Мазепы
07:20
Мобилизация вместо гражданской защиты: в Харькове новый департамент в мэрии
11:04
Значительные разрушения: в Харькове восстанавливают водоканал после «прилета»
09:48
В Харькове устраняют последствия вчерашнего удара КАБами (фото, видео)
09:17
Заместитель Терехова Руденко подал декларацию перед увольнением

Вы читали новость: «В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сотрудники КП «Харьковблагоустройство» расчищают дворы и улицы в Шевченковском районе от разбитого стекла и мусора".