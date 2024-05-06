В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове сотрудники КП «Харьковблагоустройство» расчищают дворы и улицы в Шевченковском районе от разбитого стекла и мусора.
«Коммунальщики убирают стекло, габаритный мусор, распыляют поврежденные ветки и деревья. К работам привлечена спецтехника», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Напомним, на Пасху россияне ударили по центру Харькова тремя УМПБ Д-30. Повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи. Утром 6 мая полиция сообщила о 16 пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сотрудники КП «Харьковблагоустройство» расчищают дворы и улицы в Шевченковском районе от разбитого стекла и мусора".