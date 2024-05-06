У Харкові усувають наслідки “прильоту” по центру (фото)

У Харкові співробітники КП “Харківблагоустрій” розчищають двори та вулиці в Шевченківському районі від розбитого скла та сміття.

“Комунальники прибирають скло, габаритне сміття, розпилюють пошкоджені гілки та дерева. До робіт залучена спецтехніка”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, на Великдень росіяни вдарили по центру Харкова трьома УМПБ Д-30. Пошкоджені будинки, медустанова, спорткомплекс, машини та гаражі. Вранці 6 травня поліція повідомила про 16 постраждалих.