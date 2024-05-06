Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.4
  • EUR 42.34

У Харкові усувають наслідки “прильоту” по центру (фото)

Репортаж 10:53   06.05.2024
Оксана Горун
У Харкові усувають наслідки “прильоту” по центру (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові співробітники КП “Харківблагоустрій” розчищають двори та вулиці в Шевченківському районі від розбитого скла та сміття.

“Комунальники прибирають скло, габаритне сміття, розпилюють пошкоджені гілки та дерева. До робіт залучена спецтехніка”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Усувають наслідки прильоту у Шевченківському районі Харкова 6 травня 5
Фото: пресслужба ХМР

Нагадаємо, на Великдень росіяни  вдарили по центру Харкова трьома УМПБ Д-30. Пошкоджені будинки, медустанова, спорткомплекс, машини та гаражі. Вранці 6 травня  поліція повідомила про 16 постраждалих.

Усувають наслідки прильоту у Шевченківському районі Харкова 6 травня 8
Фото: пресслужба ХМР
Усувають наслідки прильоту у Шевченківському районі Харкова 6 травня 7
Фото: пресслужба ХМР
Усувають наслідки прильоту у Шевченківському районі Харкова 6 травня 6
Фото: пресслужба ХМР
Усувають наслідки прильоту у Шевченківському районі Харкова 6 травня 4
Фото: пресслужба ХМР
Усувають наслідки прильоту у Шевченківському районі Харкова 6 травня 3
Фото: пресслужба ХМР
Усувають наслідки прильоту у Шевченківському районі Харкова 6 травня 2
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
Популярно
На Великодні свята росіяни били по газмережах на Харківщині
На Великодні свята росіяни били по газмережах на Харківщині
06.05.2024, 11:17
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
04.05.2024, 22:12
У Харкові усувають наслідки “прильоту” по центру (фото)
У Харкові усувають наслідки “прильоту” по центру (фото)
06.05.2024, 10:53
На Харківщині відключалася ЛЕП та підстанції обленерго – Міненерго
На Харківщині відключалася ЛЕП та підстанції обленерго – Міненерго
06.05.2024, 10:33
“Приліт” у Харкові припав по будинку ректорки ХНУ ім. Каразіна
“Приліт” у Харкові припав по будинку ректорки ХНУ ім. Каразіна
06.05.2024, 10:21
Географічні перейменування в Харкові: аналіз Інституту нацпам’яті
Географічні перейменування в Харкові: аналіз Інституту нацпам’яті
06.05.2024, 10:01

Новини за темою:

09:36
Синєгубова просять “доперейменувати” вулиці в Харкові: не вистачає Мазепи
07:20
Мобілізація замість цивільного захисту: у Харкові новий департамент у мерії
11:04
Значні руйнування: у Харкові відновлюють водоканал після “прильоту”
09:48
У Харкові усувають наслідки вчорашнього удару КАБами (фото, відео)
09:17
Заступник Терехова Руденко подав декларацію перед звільненням

Ви читали новину: «У Харкові усувають наслідки “прильоту” по центру (фото)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові співробітники КП “Харківблагоустрій” розчищають двори та вулиці в Шевченківському районі від розбитого скла та сміття".