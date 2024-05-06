У Харкові усувають наслідки “прильоту” по центру (фото)
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові співробітники КП “Харківблагоустрій” розчищають двори та вулиці в Шевченківському районі від розбитого скла та сміття.
“Комунальники прибирають скло, габаритне сміття, розпилюють пошкоджені гілки та дерева. До робіт залучена спецтехніка”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, на Великдень росіяни вдарили по центру Харкова трьома УМПБ Д-30. Пошкоджені будинки, медустанова, спорткомплекс, машини та гаражі. Вранці 6 травня поліція повідомила про 16 постраждалих.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: мерія, новини Харкова, последствия, прилет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові усувають наслідки “прильоту” по центру (фото)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові співробітники КП “Харківблагоустрій” розчищають двори та вулиці в Шевченківському районі від розбитого скла та сміття".