Підірвали, щоб зупинити колони РФ: на Харківщині ремонтують міст (фото)
На Харківщині капітально ремонтують міст через річку Тетлега.
Цей міст був збудований у 1993 році. Під час повномасштабного вторгнення військовим довелося підірвати його, аби зупинити рух колон ворожої техніки, що прямували на Харків, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
«Втім, робота саперів була настільки «ювелірною», що зайвих руйнувань вдалося уникнути. Для забезпечення руху тут побудували тимчасовий металевий міст, а капітальний ремонт основного триває», – додали шляховики.
Генеральний підрядник вже частково відремонтував проміжні опори та ригелі, демонтував плити монолітної прогонової будови, замінив опорні частини й облаштував нову монолітну плиту на частині опор тощо.
Відкрити міст планують у 2025 році. Загальна вартість ремонту складає 559 млн гривень. А для того, аби відбудувати на Харківщині усі пошкоджені РФ мости, знадобиться близько 8 мільярдів гривень, додали в Службі.
Читайте також: Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорожники, колонны, мот, подорвали, ремонт, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підірвали, щоб зупинити колони РФ: на Харківщині ремонтують міст (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині капітально ремонтують міст через річку Тетлега.".