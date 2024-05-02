Підірвали, щоб зупинити колони РФ: на Харківщині ремонтують міст (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На Харківщині капітально ремонтують міст через річку Тетлега.

Цей міст був збудований у 1993 році. Під час повномасштабного вторгнення військовим довелося підірвати його, аби зупинити рух колон ворожої техніки, що прямували на Харків, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Втім, робота саперів була настільки «ювелірною», що зайвих руйнувань вдалося уникнути. Для забезпечення руху тут побудували тимчасовий металевий міст, а капітальний ремонт основного триває», – додали шляховики.

Генеральний підрядник вже частково відремонтував проміжні опори та ригелі, демонтував плити монолітної прогонової будови, замінив опорні частини й облаштував нову монолітну плиту на частині опор тощо.

Відкрити міст планують у 2025 році. Загальна вартість ремонту складає 559 млн гривень. А для того, аби відбудувати на Харківщині усі пошкоджені РФ мости, знадобиться близько 8 мільярдів гривень, додали в Службі.