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Підірвали, щоб зупинити колони РФ: на Харківщині ремонтують міст (фото)

Суспільство 15:27   02.05.2024
Вікторія Яковенко
Підірвали, щоб зупинити колони РФ: на Харківщині ремонтують міст (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На Харківщині капітально ремонтують міст через річку Тетлега.

Цей міст був збудований у 1993 році. Під час повномасштабного вторгнення військовим довелося підірвати його, аби зупинити рух колон ворожої техніки, що прямували на Харків, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Втім, робота саперів була настільки «ювелірною», що зайвих руйнувань вдалося уникнути. Для забезпечення руху тут побудували тимчасовий металевий міст, а капітальний ремонт основного триває», – додали шляховики.

Генеральний підрядник вже частково відремонтував проміжні опори та ригелі, демонтував плити монолітної прогонової будови, замінив опорні частини й облаштував нову монолітну плиту на частині опор тощо.

Відкрити міст планують у 2025 році. Загальна вартість ремонту складає 559 млн гривень. А для того, аби відбудувати на Харківщині усі пошкоджені РФ мости, знадобиться близько 8 мільярдів гривень, додали в Службі.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 15:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині капітально ремонтують міст через річку Тетлега.".