Подорвали, чтобы остановить колонны РФ: на Харьковщине ремонтируют мост (фото)
На Харьковщине капитально ремонтируют мост через реку Тетлега.
Этот мост был построен в 1993 году. Во время полномасштабного вторжения военным пришлось подорвать его, чтобы остановить движение колонн вражеской техники, направлявшихся на Харьков, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Впрочем, работа саперов была настолько «ювелирной», что лишних разрушений удалось избежать. Для обеспечения движения здесь построили временный металлический мост, а капитальный ремонт основного продолжается», – добавили дорожники.
Генеральный подрядчик частично отремонтировал промежуточные опоры и ригели, демонтировал плиты монолитного пролетного строения, заменил опорные части и обустроил новую монолитную плиту на части опор и т.д.
Открыть мост планируют в 2025 году. Общая стоимость ремонта составляет 559 млн гривен. А, для того чтобы отстроить на Харьковщине все поврежденные россиянами мосты, понадобится около 8 миллиардов гривен, добавили в Службе.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине капитально ремонтируют мост через реку Тетлега.".