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Подорвали, чтобы остановить колонны РФ: на Харьковщине ремонтируют мост (фото)

Общество 15:27   02.05.2024
Виктория Яковенко
Подорвали, чтобы остановить колонны РФ: на Харьковщине ремонтируют мост (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На Харьковщине капитально ремонтируют мост через реку Тетлега.

Этот мост был построен в 1993 году. Во время полномасштабного вторжения военным пришлось подорвать его, чтобы остановить движение колонн вражеской техники, направлявшихся на Харьков, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Впрочем, работа саперов была настолько «ювелирной», что лишних разрушений удалось избежать. Для обеспечения движения здесь построили временный металлический мост, а капитальный ремонт основного продолжается», – добавили дорожники.

Генеральный подрядчик частично отремонтировал промежуточные опоры и ригели, демонтировал плиты монолитного пролетного строения, заменил опорные части и обустроил новую монолитную плиту на части опор и т.д.

Открыть мост планируют в 2025 году. Общая стоимость ремонта составляет 559 млн гривен. А, для того чтобы отстроить на Харьковщине все поврежденные россиянами мосты, понадобится около 8 миллиардов гривен, добавили в Службе.

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Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 15:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине капитально ремонтируют мост через реку Тетлега.".