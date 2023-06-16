Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії

16 червня 1578 року стратили козацького ватажка та молдавського господаря Івана Підкову. В 1894-му зібрався конгрес з питання відновлення Олімпійських ігор. 1919 року Папа Римський визнав незалежність УНР.

Свята та пам’ятні дати 16 червня

16 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день африканської дитини та День свіжих овочів.

У світі – Всесвітній день морських черепах.

16 червня в історії

16 червня 1578 року стратили козака Івана Подкову.

Про його силу ходили легенди. Підкова мав зріст 2 м 29 см, міг руками ламати підкови, зупинити віз, запряжений шістьма кіньми, схопивши за заднє колесо, рогом вола пробивав дубові ворота. Брав участь у війнах з татарами, морських походах під проводом Самійла Кішки. Фатальною для нього стала боротьба проти ставленика Османської імперії, молдавського господаря Петра VI Хромого. На початку все складалося успішно. Козаки розгромили загони ворога, зайняли Яси, а Підкову проголосили молдавським господарем. Однак наступного, 1578 року, війська Османської імперії увійшли до Молдавського князівства.

Це підвищило напругу у відносинах козаків із польським королем (і великим князем литовським) Стефаном Баторієм. Щоби примиритися з ним, Підкові порадили поїхати до Варшави. Але король наказав кинути козака до в’язниці. А згодом на вимогу султана Мурада ІІІ козака стратили. Це сталося у Львові в присутності великої кількості народу та османських послів. Поховали Підкову у місцевій Успенській церкві. Але згодом черкаські козаки викрали його тіло та перевезли до Канева, де поховали в одному із православних монастирів під Чернечою горою.

16 червня 1894 року в Парижі у великій залі Сорбонни відкрилося засідання конгресу, який зібрали для відновлення Олімпійських ігор. Головним ідеологом та драйвером цього процесу був П’єр де Кубертен.

Він був фанатом спорту та здібним організатором. Здійсненню своєї мрії про відродження Олімпійських ігор присвятив значну частину життя. Сама ідея виникла у Кубертена ще за часів навчання у коледжі. Він розпочав публікацію статей, у яких агітував за спорт та різнобічну фізичну підготовку – для початку, дітей у школах. Подорожуючи різними країнами, Кубертен формував коло однодумців серед відомих спортсменів. Формат саме Олімпійських ігор ідеально збігся з підвищенням інтересу суспільства до традицій древньої Греції – на тлі гучних археологічних відкриттів. Наполеглива праця Кубертена нарешті привела до проведення конгресу, на якому зібралося близько 2000 осіб із різних країн. Головною темою було відродження Олімпіади. Конгрес відкрився 16 червня, а вже 23-го історичне рішення ухвалили. Змагання вирішили проводити кожні чотири роки. А місцем для проведення перших ігор обрали Афіни. Під час цього засідання заснували Міжнародний олімпійський комітет. Логічно, що Кубертен став першим генеральним секретарем. Він очолював МОК із 1896 по 1925 рік.

16 червня 1919 року Папа Римський Бенедикт XV визнав незалежність УНР. Лист про це голові Директорії Симону Петлюрі направив державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

Церковне свято 16 червня

16 червня християни вшановують пам’ять мучеників Лукилiана, Клавдiя, Іпатiя, Павла, Діонисiя i Павли, дiви. Лукіліан був язичницьким жерцем за римського імператора Авреліана. У старості він переконався у хибності язичницької релігії та повірив у Христа. Під впливом його проповіді багато язичників почали звертатися до християнства. На Лукіліана донесли градоначальнику Нікомідії Сільвану. Той почав змушувати старця повернутися до служіння ідолам. За відмову святому Лукіліану розтрощили щелепи, били палицями і повісили вниз головою, а потім ув’язнили. У в’язниці він зустрів чотирьох отроків – Клавдія, Іпатія, Павла та Діонісія. Святий Лукіліан переконував їх твердо стояти за віру, не боятися мук та смерті. Через деякий час їх усіх кинули в розпечену піч, але дощ погасив полум’я. Мученики залишилися неушкодженими. Правитель засудив їх до смертної кари, відправивши для виконання вироку до Візантії. Отрокам відсікли голови мечем. А Лукіліана численними цвяхами прибили до хреста. Свята діва Павла була свідком цих тортур. Пізніше її схопили та кинули в піч, проте вона залишилася неушкодженою. Тоді її відіслали до Візантії, де відрубали голову.

Народні прикмети

Собака мало їсть і багато спить – до дощової погоди.

Якщо 16 червня гроза, то збір сіна буде поганим.

Що не можна робити 16 червня

Не можна йти проти вітру.

Не слід рахувати й перераховувати гроші.

Не можна розповідати свої секрети та ділитися планами.