Сегодня 16 июня: какой праздник и день в истории

16 июня 1578 года казнили казацкого предводителя и молдавского господаря Ивана Подкову. В 1894 году собрался конгресс по вопросу возобновления Олимпийских игр. В 1919 году Папа Римский признал независимость УНР.

Праздники и памятные даты 16 июня

16 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Международный день семейных денежных переводов, Международный день африканского ребенка и День свежих овощей.

В мире – Всемирный день морских черепах.

16 июня в истории

16 июня 1578 года казнили казака Ивана Подкову.

О его силе ходили легенды. Подкова имел рост 2 м 29 см, мог руками ломать подковы, остановить телегу, запряженную шестью лошадьми, ухватив за заднее колесо, рогом вола пробивал дубовые ворота. Участвовал в войнах с татарами, морских походах под предводительством Самойло Кошки. Роковой для него стала борьба против ставленника Османской империи, молдавского хозяина Петра VI Хромого. В начале все складывалось успешно. Казаки разгромили отряды врага, заняли Яссы, а Подкову провозгласили молдавским хозяином. Однако в следующем, 1578 году, войска Османской империи вошли в Молдавское княжество.

Это повысило напряжение в отношениях казаков с польским королем (и великим князем литовским) Стефаном Баторием. Чтобы примириться с ним, Подкове посоветовали поехать в Варшаву. Но король приказал бросить казака в тюрьму. А впоследствии по требованию султана Мурада ІІІ казака казнили. Это произошло во Львове в присутствии большого количества народа и османских послов. Похоронили Подкову в местной Успенской церкви. Но впоследствии черкасские казаки похитили его тело и перевезли в Канев, где похоронили в одном из православных монастырей под Чернечей горой.

16 июня 1894 года в Париже в большом зале Сорбонны открылось заседание конгресса, который собрали для возобновления проведения Олимпийских игр. Главным идеологом и драйвером этого процесса был Пьер де Кубертен.

Он являлся фанатом спорта и способным организатором. Реализации своей мечты о возрождении Олимпийских игр посвятил значительную часть жизни. Сама идея возникла у Кубертена еще во времена учебы в колледже. Он приступил к публикации статей, в которых агитировал за спорт и разностороннюю физическую подготовку — для начала, детей в школах. Путешествуя по разным странам, Кубертен формировал круг единомышленников среди известных спортсменов. Формат именно Олимпийских игр идеально совпал с повышением интереса общества к традициям древней Греции – на фоне громких археологических открытий. Упорный труд Кубертена наконец привел к проведению конгресса, на котором собралось около 2000 человек из разных стран. Главной темой было само возрождение Олимпиады. Конгресс открылся 16 июня, а уже 23-го историческое решение приняли. Соревнования решили проводить каждые четыре года. А местом для проведения первых игр избрали Афины. В ходе этого же заседания учредили Международный олимпийский комитет. Логично, что Кубертен стал первым генеральным секретарем. Он возглавлял МОК с 1896 по 1925 год.

16 июня 1919 года Папа Римский Бенедикт XV признал независимость УНР. Письмо об этом главе Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

Церковный праздник 16 июня

16 июня христиане чтят память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы. Лукиллиан был языческим жрецом при римском императоре Аврелиане. В старости он убедился в ложности языческой религии и поверил в Христа. Под влиянием его проповеди многие язычники стали обращаться в христианство. На Лукиллиана донесли градоначальнику Никомедии Сильвану. Тот стал принуждать старца вернуться к служению идолам. За отказ святому Лукиллиану разбили челюсти, били палками и повесили вниз головой, а затем заключили в тюрьму. В тюрьме он встретил четырех отроков – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Святой Лукиллиан убеждал их твердо стоять за веру, не бояться мучений и смерти. Через некоторое время их всех бросили в раскаленную печь, но дождь погасил пламя. Мученики остались невредимыми. Правитель приговорил их к смертной казни, отправив для исполнения приговора в Византию. Отрокам отрубили головы мечом. Лукиллиана же многочисленными гвоздями прибили к кресту. Святая дева Павла была свидетельницей этой пытки. Позже ее схватили и бросили в печь, но она осталась невредимой. Тогда ее отправили в Византию, где отрубили голову.

Народные приметы

Собака мало ест и много спит – к дождливой погоде.

Если 16 июня будет гроза, то сбор сена будет плохим.

Что нельзя делать 16 июня

Нельзя идти против ветра.

Не следует считать и пересчитывать деньги.

Нельзя говорить свои секреты и делиться планами.