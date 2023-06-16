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Зловживання службовим становищем: чиновниці ХОВА повідомили про підозру

Суспільство 16:44   16.06.2023
Вікторія Яковенко
Зловживання службовим становищем: чиновниці ХОВА повідомили про підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили головну спеціалістку департаменту науки та освіти ХОВА на зловживаннях під час державних закупівель: сума шкоди державі сягає майже 1,3 млн грн.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, восени 2021 року обласний департамент освіти та науки проводив закупівлю інтерактивних LED-панелей із вбудованими комп’ютерами у харківську спеціалізовану школу для дітей з порушеннями зору.

Підозрювана визначила переможцем київське ТОВ, що запропонувало значно завищені ціни на вказаний товар. Надалі договір був укладений саме з цим постачальником, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

«Ціна за одиницю товару від київської фірми склала майже 193 тисяч гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість предмета закупівлі є завищеною: на дату укладення договору вона становила 120 тис. грн», – додали правоохоронці.

Чиновниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 16:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили головну спеціалістку департаменту науки та освіти ХОВА на зловживаннях під час державних закупівель: сума шкоди державі сягає майже 1,3 млн грн.".