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Злоупотребление служебным положением: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении

Общество 16:44   16.06.2023
Виктория Яковенко
Злоупотребление служебным положением: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили главную специалистку департамента науки и образования ХОВА на злоупотреблениях во время государственных закупок: сумма ущерба государству составляет почти 1,3 млн грн.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, осенью 2021 года областной департамент образования и науки проводил закупку интерактивных LED-панелей со встроенными компьютерами в харьковскую специализированную школу для детей с нарушениями зрения.

Подозреваемая определила победителем киевское ООО, предложившее значительно завышенные цены на указанный товар. В дальнейшем договор был заключён именно с этим поставщиком, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

«Цена за единицу товара от киевской фирмы составила около 193 тысяч гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что рыночная стоимость предмета закупки завышена: на дату заключения договора она составляла 120 тыс. грн», — добавили правоохранители.

Чиновнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 16:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили главную специалистку департамента науки и образования ХОВА на злоупотреблениях во время государственных закупок: сумма ущерба государству составляет почти 1,3 млн грн.".