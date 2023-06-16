Злоупотребление служебным положением: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении

Правоохранители разоблачили главную специалистку департамента науки и образования ХОВА на злоупотреблениях во время государственных закупок: сумма ущерба государству составляет почти 1,3 млн грн.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, осенью 2021 года областной департамент образования и науки проводил закупку интерактивных LED-панелей со встроенными компьютерами в харьковскую специализированную школу для детей с нарушениями зрения.

Подозреваемая определила победителем киевское ООО, предложившее значительно завышенные цены на указанный товар. В дальнейшем договор был заключён именно с этим поставщиком, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

«Цена за единицу товара от киевской фирмы составила около 193 тысяч гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что рыночная стоимость предмета закупки завышена: на дату заключения договора она составляла 120 тыс. грн», — добавили правоохранители.

Чиновнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).