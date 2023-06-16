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На Харьковщине подростки избили и ограбили пенсионера: им грозит 15 лет тюрмы

Происшествия 16:03   16.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине подростки избили и ограбили пенсионера: им грозит 15 лет тюрмы Фото: ГУНП в Харьковской области

В Мерефе двое несовершеннолетних напали на 71-летнего мужчину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 27 мая около 22:00 правонарушители догнали пожилого мужчину и преградили ему дорогу. Один из нападавших светил фонариком ему в лицо, а другой стал избивать прохожего. Когда пострадавший упал, подростки забрали барсетку, в которой находились около 13 тысяч гривен, мобильный телефон и документы. Потом подростки убежали.

Через два дня нападавших разоблачили. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет. Злоумышленники забрали деньги и мобильный телефон, а документы сожгли.

15 июня подросткам сообщили о подозрении в совершении преступления. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 16:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Мерефе двое несовершеннолетних напали на 71-летнего мужчину.".