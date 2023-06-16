На Харьковщине подростки избили и ограбили пенсионера: им грозит 15 лет тюрмы

В Мерефе двое несовершеннолетних напали на 71-летнего мужчину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 27 мая около 22:00 правонарушители догнали пожилого мужчину и преградили ему дорогу. Один из нападавших светил фонариком ему в лицо, а другой стал избивать прохожего. Когда пострадавший упал, подростки забрали барсетку, в которой находились около 13 тысяч гривен, мобильный телефон и документы. Потом подростки убежали.

Через два дня нападавших разоблачили. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет. Злоумышленники забрали деньги и мобильный телефон, а документы сожгли.

15 июня подросткам сообщили о подозрении в совершении преступления. Им грозит до 15 лет тюрьмы.