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На Харківщині підлітки побили та пограбували пенсіонера

Події 16:03   16.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині підлітки побили та пограбували пенсіонера Фото: ГУНП в Харківській області

В Мерефі двоє неповнолітніх напали на 71-річного чоловіка.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 27 травня близько 22:00 правопорушники наздогнали літнього чоловіка та перегородили йому дорогу. Один із нападників світив ліхтариком йому в обличчя, а інший почав бити перехожого. Коли потерпілий упав, підлітки забрали барсетку, в якій знаходились близько 13 тисяч гривень, мобільний телефон та документи. Після цього підлітки втекли.

За два дні нападників викрили. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років. Зловмисники забрали собі гроші та мобільний телефон, а документи спалили.

15 червня підліткам повідомили про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до 15 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 16:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Мерефі двоє неповнолітніх напали на 71-річного чоловіка.".