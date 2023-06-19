Маленькі концерти по всьому місту: у Харкові пройде День музики (програма)

День музики, що є частиною міжнародного фестивалю Fete de la musique, який проходить щороку 21 червня у 120+ країнах, у Харкові проведуть на 12 локаціях. Вхід на всі події – вільний. Ще у двох закладах заходи відбудуться у суботу, 24 червня.

Перший День музики пройшов у Харкові у 2014-му, коли на сході України вже почалася війна. Цьогоріч фестиваль ще важливіший, ніж раніше, відзначають організатори на офіційному сайті події.

“З міркувань безпеки й доречності великого фестивалю не буде, та ми знаємо, що 21 червня у закладах і просто неба звучатиме музика. Маленькі концерти по всьому місту — спільний культурний спротив, доказ того, що як би не казилася росія, їй не вдасться змусити відібрати наш голос, наші пісні, нашу свободу”, – пишуть організатори.

Програма:

21 червня, середа



1. FuMi Caffe (ринок на станції метро «Героїв Праці»)

14:30 — 15:30 Голосотворча лабораторія Надії Алюнової

2. Pakufuda (проспект Незалежності, 1)

17:10 Фіалка

17:40 ХаХаХор (Ch.Ch.Choir)

18:00 Іван Сенін

3. Подвір’я Театру ляльок (майдан Конституції, 24)

17:00 Іван Сенін

17:30 Лютий квітень

18:30 Зарисовка

4. 79 Кут (вулиця Пушкінська, 79/1)

18:00 — 19:10 Bud’more

19:20 — 20:20 KH8

5. Пресцентр «Накипіло» (вулиця Мистецтв, 14/3)

18:00 — 19:10 Показ фільму «Рок-хвиля»

6. Харківський літературний музей (вулиця Багалія, 6)

18:30 — 20:00 Літературно-музикальна сцена by Літературний SLAM

Поети: Фрідріх Швальбе, Роман Єрмілов, Діна Чмуж, Антон Нестеренко (м. Полтава).

Музиканти: Фіалка, Сава Савченков, гурт «Море спокою»

Перфоманс від О.П.Г (Одеська поетична груповуха)

Ведучий: Артем Ель

7. Вінтаж-бюро, Port Wine bar (провулок Театральний, 21/22, вул. Куликівська, 4)

16:00 — 22:00 Гараж-сейл / двір Вінтаж бюро

18:00 — 19:20 Imawake / сцена біля Port Wine bar

19:30 — 20:30 Feverº band / сцена біля Port Wine bar

20:30 — 22:00 DJ Іржик / двір Вінтаж бюро

8. Трипіччя (вулиця Різдвяна, 10)

18:30 — 20:00 Alcohol Ukulele

9. Подвір’я Центру культури та мистецтв (вулиця Пушкінська, 62)

19:00 — 19:40 Фольклорний гурт «Муравський шлях»

10. LF Music Club (набережна Харківська, 2/2)

19:00 — 20:30 Wise Guyz

11. Torba Bar (вулиця Сумська, 25)

19:00 — 21:00 DJ’s Sacred, Skidz

12. PINTAGON & KoKAWA MUSIC SPACE (вулиця Данилевського, 26)

20:30 Олексій Синельник-Щербак

24 червня, субота — спецподії

1. Плакуча Іва (вулиця Чернишевська, 4/6)

16:00 — 21:00

Line-up: TechnoDead, Parov0ze, Nikitah, Letovchenko live (experimental)

2. IM AWAKE (вулиця Коцарська 2/4)

16:00 — 21:00

Вхід: donate від 300 гривень на дрон для 68-ї бригади. DC: синій та жовтий

Line-up: Zaiets, Stas Gurets, Vorona, Vexler, Karpov