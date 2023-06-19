Маленькие концерты по всему городу: в Харькове пройдет День музыки (программа)
День музыки — часть международного фестиваля Fete de la musique, который проходит ежегодно 21 июня в 120+ странах — в Харькове проведут на 12 локациях. Вход на все события — свободный. Еще в двух заведениях мероприятия пройдут в субботу, 24 июня.
Первый День музыки прошел в Харькове в 2014-м, когда на востоке Украины уже началась война. В этом году фестиваль еще важнее, чем раньше, отмечают организаторы на официальном сайте события.
«Из соображений безопасности и уместности большого фестиваля не будет, но мы знаем, что 21 июня в заведениях и под открытым небом будет звучать музыка. Маленькие концерты по всему городу — общее культурное сопротивление, доказательство того, что как бы ни бесилась россия, ей не удастся заставить отобрать наш голос, наши песни, нашу свободу», — пишут организаторы.
Программа:
21 июня, среда
1. FuMi Caffe (рынок на станции метро «Героев Труда»)
14:30 — 15:30 Голосотворческая лаборатория Надежды Алюновой
2. Pakufuda (проспект Независимости, 1)
17:10 Фиалка
17:40 ХаХаХор (Ch.Ch.Choir)
18:00 Иван Сенин
3. Двор Театра кукол (площадь Конституции, 24)
17:00 Иван Сенин
17:30 Февраль апрель
18:30 Зарисовка
4. 79 КУТ Харків (улица Пушкинская, 79/1)
18:00 — 19:10 Bud’more
19:20 — 20:20 KH8
5. Пресс-центр «Накипело» (улица Искусств, 14/3)
18:00 — 19:10 Показ фильма «Рок-волна»
6. Харьковский литературный музей (улица Багалея, 6)
18:30 — 20:00 Литературно-музыкальная сцена by Литературный SLAM
Поэты: Фридрих Швальбе, Роман Ермилов, Дина Чмуж, Антон Нестеренко (г. Полтава)
Музыканты: Фиалка, Савва Савченков, группа «Море покоя»
Перфоманс от О.П.Г (Одесская поэтическая групповуха)
Ведущий: Артем Эль
7. Винтаж-бюро, Port Wine bar (переулок Театральный, 21/22, ул. Куликовская, 4)
16:00 — 22:00 Гараж-сейл/двор Винтаж бюро
18:00 — 19:20 Imawake / сцена возле Port Wine bar
19:30 — 20:30 Feverº band / сцена возле Port Wine bar
20:30 — 22:00 DJ Иржик / двор Винтаж бюро
8. Трипіччя (улица Рождественская, 10)
18:30 — 20:00 Alcohol Ukulele
9. Двор Центра культуры и искусств (улица Пушкинская, 62)
19:00 — 19:40 Фольклорная группа «Муравский шлях»
10. LF Music Club (Харьковская набережная , 2/2)
19:00 — 20:30 Wise Guyz
11. Torba Bar (улица Сумская, 25)
19:00 — 21:00 DJ’s Sacred, Skidz
12. PINTAGON & KoKAWA MUSIC SPACE (улица Данилевского, 26)
20:30 Алексей Синельник-Щербак
24 июня, суббота — спецсобытия
1. Плакучая Ива (улица Чернышевская, 4/6)
16:00 — 21:00
Line-up: TechnoDead, Parov0ze, Nikitah, Letovchenko live (experimental)
2. IM AWAKE (улица Коцарская 2/4)
16:00 — 21:00
Вход: donate от 300 гривен на дрон для 68-й бригады. DC: синий и желтый
Line-up: Zaiets, Stas Gurets, Vorona, Vexler, Karpov
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 22:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "День музыки — часть международного фестиваля Fete de la musique, который проходит ежегодно 21 июня в 120+ странах — в Харькове проведут на 12 локациях. Вход на все события — свободный. Еще в двух заведениях мероприятия пройдут в субботу, 24 июня.".