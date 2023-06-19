Маленькие концерты по всему городу: в Харькове пройдет День музыки (программа)

День музыки — часть международного фестиваля Fete de la musique, который проходит ежегодно 21 июня в 120+ странах — в Харькове проведут на 12 локациях. Вход на все события — свободный. Еще в двух заведениях мероприятия пройдут в субботу, 24 июня.

Первый День музыки прошел в Харькове в 2014-м, когда на востоке Украины уже началась война. В этом году фестиваль еще важнее, чем раньше, отмечают организаторы на официальном сайте события.

«Из соображений безопасности и уместности большого фестиваля не будет, но мы знаем, что 21 июня в заведениях и под открытым небом будет звучать музыка. Маленькие концерты по всему городу — общее культурное сопротивление, доказательство того, что как бы ни бесилась россия, ей не удастся заставить отобрать наш голос, наши песни, нашу свободу», — пишут организаторы.

Программа:

21 июня, среда

1. FuMi Caffe (рынок на станции метро «Героев Труда»)

14:30 — 15:30 Голосотворческая лаборатория Надежды Алюновой

2. Pakufuda (проспект Независимости, 1)

17:10 Фиалка

17:40 ХаХаХор (Ch.Ch.Choir)

18:00 Иван Сенин

3. Двор Театра кукол (площадь Конституции, 24)

17:00 Иван Сенин

17:30 Февраль апрель

18:30 Зарисовка

4. 79 КУТ Харків (улица Пушкинская, 79/1)

18:00 — 19:10 Bud’more

19:20 — 20:20 KH8

5. Пресс-центр «Накипело» (улица Искусств, 14/3)

18:00 — 19:10 Показ фильма «Рок-волна»

6. Харьковский литературный музей (улица Багалея, 6)

18:30 — 20:00 Литературно-музыкальная сцена by Литературный SLAM

Поэты: Фридрих Швальбе, Роман Ермилов, Дина Чмуж, Антон Нестеренко (г. Полтава)

Музыканты: Фиалка, Савва Савченков, группа «Море покоя»

Перфоманс от О.П.Г (Одесская поэтическая групповуха)

Ведущий: Артем Эль

7. Винтаж-бюро, Port Wine bar (переулок Театральный, 21/22, ул. Куликовская, 4)

16:00 — 22:00 Гараж-сейл/двор Винтаж бюро

18:00 — 19:20 Imawake / сцена возле Port Wine bar

19:30 — 20:30 Feverº band / сцена возле Port Wine bar

20:30 — 22:00 DJ Иржик / двор Винтаж бюро

8. Трипіччя (улица Рождественская, 10)

18:30 — 20:00 Alcohol Ukulele

9. Двор Центра культуры и искусств (улица Пушкинская, 62)

19:00 — 19:40 Фольклорная группа «Муравский шлях»

10. LF Music Club (Харьковская набережная , 2/2)

19:00 — 20:30 Wise Guyz

11. Torba Bar (улица Сумская, 25)

19:00 — 21:00 DJ’s Sacred, Skidz

12. PINTAGON & KoKAWA MUSIC SPACE (улица Данилевского, 26)

20:30 Алексей Синельник-Щербак

24 июня, суббота — спецсобытия

1. Плакучая Ива (улица Чернышевская, 4/6)

16:00 — 21:00

Line-up: TechnoDead, Parov0ze, Nikitah, Letovchenko live (experimental)

2. IM AWAKE (улица Коцарская 2/4)

16:00 — 21:00

Вход: donate от 300 гривен на дрон для 68-й бригады. DC: синий и желтый

Line-up: Zaiets, Stas Gurets, Vorona, Vexler, Karpov