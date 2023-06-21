У Харківській області триває розмінування: де сьогодні буде «гучно»

21 червня у Балаклійській та Циркунівській громадах працюють сапери.

«Сьогодні, 21 червня, з 11:40 до 12:40 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Вербівка. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки», – попередили у Балаклійській МВА.

А з 11:30 до 12:30 знищуватимуть вибухонебезпечний предмет в Циркунівській громаді, повідомили у ХОВА.