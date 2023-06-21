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У Харківській області триває розмінування: де сьогодні буде «гучно»

Суспільство 12:05   21.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області триває розмінування: де сьогодні буде «гучно»

21 червня у Балаклійській та Циркунівській громадах працюють сапери.

 «Сьогодні, 21 червня, з 11:40 до 12:40 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Вербівка. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки», – попередили у Балаклійській МВА.

А з 11:30 до 12:30 знищуватимуть вибухонебезпечний предмет в Циркунівській громаді, повідомили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 червня у Балаклійській та Циркунівській громадах працюють сапери.".