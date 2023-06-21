В Харьковской области продолжается разминирование: где сегодня будет «громко»
21 июня в Балаклейской и Циркуновской громадах работают саперы.
«Сегодня, 21 июня, с 11.40 до 12.40 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Вербовка. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — предупредили в Балаклейской ГВА.
А с 11:30 до 12:30 будут уничтожать взрывоопасный предмет в Циркуновской громаде, сообщили в ХОВА.
Читайте также: Последствия обстрелов Харьковщины за сутки: полиция показала фото
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области продолжается разминирование: где сегодня будет «громко»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июня в Балаклейской и Циркуновской громадах работают саперы.".