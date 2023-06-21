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В Харьковской области продолжается разминирование: где сегодня будет «громко»

Общество 12:05   21.06.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области продолжается разминирование: где сегодня будет «громко»

21 июня в Балаклейской и Циркуновской громадах работают саперы.

«Сегодня, 21 июня, с 11.40 до 12.40 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Вербовка. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — предупредили в Балаклейской ГВА.

А с 11:30 до 12:30 будут уничтожать взрывоопасный предмет в Циркуновской громаде, сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июня в Балаклейской и Циркуновской громадах работают саперы.".