В Харьковской области продолжается разминирование: где сегодня будет «громко»

21 июня в Балаклейской и Циркуновской громадах работают саперы.

«Сегодня, 21 июня, с 11.40 до 12.40 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Вербовка. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — предупредили в Балаклейской ГВА.

А с 11:30 до 12:30 будут уничтожать взрывоопасный предмет в Циркуновской громаде, сообщили в ХОВА.