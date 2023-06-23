На Харківщині пролунають вибухи: де працюють сапери

Сапери здійснять два контрольовані підриви в Балаклійській громаді, попередили в ХОВА.

“Проводиться розмінування в Балаклійській громаді. Контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів планується з 10:15 до 12:30 поблизу села Борщівка. Сапери здійснять два підриви“, – повідомила пресслужба ХОВА.