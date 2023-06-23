На Харківщині пролунають вибухи: де працюють сапери
Сапери здійснять два контрольовані підриви в Балаклійській громаді, попередили в ХОВА.
“Проводиться розмінування в Балаклійській громаді. Контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів планується з 10:15 до 12:30 поблизу села Борщівка. Сапери здійснять два підриви“, – повідомила пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери здійснять два контрольовані підриви в Балаклійській громаді, попередили в ХОВА".