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На Харківщині пролунають вибухи: де працюють сапери

Суспільство 10:29   23.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині пролунають вибухи: де працюють сапери

Сапери здійснять два контрольовані підриви в Балаклійській громаді, попередили в ХОВА.

Проводиться розмінування в Балаклійській громаді. Контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів планується з 10:15 до 12:30 поблизу села Борщівка. Сапери здійснять два підриви“, – повідомила пресслужба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 10:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери здійснять два контрольовані підриви в Балаклійській громаді, попередили в ХОВА".