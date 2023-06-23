Live
  • Пятница 23.06.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

На Харьковщине прогремят взрывы: где работают саперы

Общество 10:29   23.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине прогремят взрывы: где работают саперы

Саперы совершат два контролируемых подрыва в Балаклейской громаде, предупредили в ХОВА.

«Проводится разминирование в Балаклейской громаде. Контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов планируется с 10:15 до 12:30 вблизи села Борщевка. Саперы совершат два подрыва», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Читайте также: На Харьковщине мужчина поднял в лесу «Лепесток» и подорвался

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
23.06.2023
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности
23.06.2023
В Дергачах люди год волонтерили, а теперь получают деньги за отстройку (сюжет)
В Дергачах люди год волонтерили, а теперь получают деньги за отстройку (сюжет)
23.06.2023
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине
23.06.2023
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
21.06.2023

Новости по теме:

09:07
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов
14:30
Более тысячи мин и снарядов уничтожили саперы на Харьковщине за неделю
10:30
Работа в Харькове: обнародованы вакансии региона с зарплатой до 26 тыс. грн
10:06
На Харьковщине коммунальщики разработали устройство для разминирования (видео)
09:50
Планируют два подрыва: на Харьковщине будет громко

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине прогремят взрывы: где работают саперы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы совершат два контролируемых подрыва в Балаклейской громаде, предупредили в ХОВА".