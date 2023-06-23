На Харьковщине прогремят взрывы: где работают саперы

Саперы совершат два контролируемых подрыва в Балаклейской громаде, предупредили в ХОВА.

«Проводится разминирование в Балаклейской громаде. Контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов планируется с 10:15 до 12:30 вблизи села Борщевка. Саперы совершат два подрыва», — сообщила пресс-служба ХОВА.